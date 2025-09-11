世界華文傳媒論壇 雲南昆明登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
9月7日，由中新社主辦的第十二屆世界華文傳媒論壇在昆明舉行。圖為華文媒體圓桌會探討AI智媒時代華媒的發展路徑。（中新社）
第十二屆世界華文傳媒論壇9月7日在雲南昆明舉行。論壇回望歷史，重溫華文媒體在抗戰時期以筆為戈的擔當；也立足當下，聚焦華媒在服務社群、文化傳承、文明互鑒中的實踐；同時著眼未來，共話AI智媒時代的機遇與挑戰。

中新社報導，中共中央統戰部副部長、國務院僑辦主任陳旭在開幕式致詞指，今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，希望華文媒體繼續傳承民族精神和抗戰精神，廣泛團結海外僑胞，積極向國際社會宣介中國堅持和平發展、推動互利共贏的理念。

雲南省委常委、省委統戰部部長李保俊出席開幕式並致詞。中新社社長陳陸軍致詞。

華文媒體代表、香港《亞洲週刊》總編輯邱立本指，當前人工智慧大模型、短影音成為海外華文媒體的「新質競爭力」；隨著越來越多非中文母語者開始關注中文內容，華文媒體需依託新形式實現文化創造性轉化，將前沿技術與人文關懷、價值思考相結合。

主題發言中，中新社前社長章新新介紹了抗日戰爭時期海外華文媒體以筆為幟，記錄戰爭真相、揭露侵略暴行、突破殖民話語，宣傳支持抗戰的事跡。

從新聞生產的流程革新到輿論場的格局重塑，AI正以不可逆轉的態勢改變傳統媒體生態。在圓桌對話環節，專家學者與華文媒體人圍繞「AI智媒時代華媒的發展路徑」展開探討。 　　 　　

談及AI對於新聞採編的影響，香港有線電視集團新聞及資訊總監關慧玲表示，在AI助力下，媒體通過智能編輯、智能剪片，大幅提升了新聞生產與分發的速度。但AI的應用，也對新聞的真實性、原創性提出了挑戰。

新西蘭《鄉音》副社長陸欣讌也指，很多年輕新聞從業者習慣性用AI生成內容，但要確保讀者看到的是真實新聞，而不是算法和科技製造的「幻象」。

日本《中文導報》社長兼總編輯楊文凱指，在AI應用方面，當前不少華文媒體面臨技術、資金、人才等難題，還受版權侵權、假訊息等困擾，AI轉型期，須堅持原創與互動並提供可信內容，同時從成本控制、新媒體發展等方面發力，推動受眾從讀者向用戶轉變。

