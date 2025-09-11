聽新聞
0:00 / 0:00

大陸市場 美企信心創新低

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢等因素，導致美企對未來5年大陸市場前景的樂觀程度已降至歷史新低。美聯社
上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢等因素，導致美企對未來5年大陸市場前景的樂觀程度已降至歷史新低。美聯社

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的內部競爭及經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來五年大陸市場前景的樂觀程度降至歷史新低。

路透報導，上海美國商會昨發布調查，僅有百分之四十一的受訪美國企業，對未來五年在陸業務前景表示樂觀，比去年下降六個百分點。這是上海美國商會自一九九九年發布年度報告以來，樂觀程度最低的一次。

這項調查涵蓋各行業二五四家會員企業，調查時間正值美國總統川普四月宣布全面徵收「解放日」關稅後不久。

據其調查，地緣政治仍是企業最關注，百分之六十六受訪者稱，中美緊張局勢將是未來三至五年業務面臨的最大挑戰。上海美國商會會長鄭藝表示，樂見中美達成九十天（關稅）休戰期，但問題並沒有消失，它仍然存在。他說，目前的不確定性，使企業難以規畫未來。

來自大陸國內新興企業的競爭，被列為美企面臨的第二大挑戰，超越了大陸經濟放緩。

盈利企業比率較去年歷史低點有所回升，達百分之七十一，收入表現同樣改善，百分之五十七會員企業實現同比增長，高於去年百分之五十。

儘管如此，受訪會員中僅有百分之四十五預計今年收入將增長；若成真，將創下歷史新低。同時，百分之六十四企業預計新一輪中美關稅將拖累今年收入表現。

調查也顯示若干積極面，相信大陸監管環境透明的企業比率較去年上升十三個百分點、來到百分之四十八。相信監管環境將進一步開放的企業，也從去年的百分之廿二升至四十一。但僅有百分之十二受訪企業，將大陸視為首要投資目的地。

另據大陸國家統計局昨發布，八月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年降百分之○點四，較上月持平轉跌，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散。而大陸工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）按年降百分之二點九，降幅自今年三月以來首次收窄，顯示當局整治市場內捲式競爭與壓價或有一定成效。

上海 美國商會 中國市場

延伸閱讀

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

Saturnday暢遊上海寵粉 膽戰心驚最怕一件事

又一美企縮減業務 港媒：戴爾在中再裁員 涉核心部門

相關新聞

大陸市場 美企信心創新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的內部競爭及經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來五年...

「無語哥」落地北京逛故宮、潘家園 買扇子寫「你好中國」

義大利網紅「無語哥」（本名Khaby Lame）日前抵達北京，開始中國之旅，吸引大量中國粉絲關注，而曾無償向中國捐贈二戰...

打頭、噴水…山東動物園逼小老虎與遊客拍照 網轟虐待動物

近日，山東濰坊諸城市動物園一隻小老虎拍照事件引發關注。網友稱工作人員打小老虎頭、噴水強迫其站起來與遊客拍照，每次收費30...

粉碎骨折一黏就好 浙大研發「骨膠水」 黏力拉力200公斤

人體粉碎的骨頭能用膠水黏好？浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院（下稱浙大邵逸夫醫院）研發全球首款「骨膠水」，可用於大小骨折碎片...

「奧運寶貝陪吃牢飯」涉內線交易 董座與明星女友遭刑拘

北京廣播電視台「法治進行時」近日披露一起內線交易舊案內幕，某公司董事長向自己的明星女友透露了內幕消息，本來想「割韭菜」，...

廣東自閉症新生報到 機械技師學院拒收：怕影響其他學生

19歲李同學赴廣東省機械技師學院報到時，校方得知他是自閉症學生，當場拒絕辦理入學手續。校方稱擔心他對其他學生造成影響，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。