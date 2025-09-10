中國十一黃金週 日本旅遊搜尋度第一、希臘飆升

快訊

中央社／ 台北10日電

中國即將迎來「十一黃金週」（10月1日國慶長假），旅遊趨勢報告指出，中國旅客出國旅遊目的地以日本為熱搜第一，歐洲城市也廣受青睞，希臘搜尋度較去年飆升7倍。

據每日經濟新聞10日報導，愛彼迎中國（Airbnb）今天發布「2025國慶黃金週出境遊趨勢報告」，報告指出，中國遊客對於十一黃金週出國旅遊搜尋度較去年同期翻倍，旅遊目的地顯得多元化發展。

報告提到，十一黃金週出國旅遊目的地以日本為搜尋度第一位；歐洲城市占據前20大熱搜目的地半數，希臘搜尋度較去年同期飆升7倍，推估希臘搜尋度激增與新增直飛航班有關。

愛彼迎中國業務負責人孔直秋表示，中國旅客對於十一黃金週出國旅遊搜尋度較去年攀升，評估主要原因在於對於中國採取免簽措施的國家有所增加，加上國際航線持續增多等多方面影響。

愛彼迎中國市場營銷負責人張超認為，中國遊客對於旅遊態度愈來愈成熟，探訪更多不一樣目的地的意願提高。

報告顯示，從目的地來看，日本向來為中國旅客愛好的旅遊目的地，維持去年強勁表現，持續穩居熱搜第一位；義大利、法國、西班牙、紐西蘭、韓國、印尼、澳洲、美國和英國等地擠身前10大搜尋目的地。

