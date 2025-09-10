陸牛奶廣告詞「把乳牛當女兒養」挨批不妥 客服：3年前已回收

大陸江蘇有網友上傳1只戶外拍攝的牛奶箱的照片指，上海某乳業「把乳牛當女兒養」的廣告語再度現身，引發網友質疑，由於該品牌曾於3年前因為同一問題公開道歉。該企業客服回應，當年已全面清理，亦懷疑網傳圖片中牛奶箱「過於嶄新」，但未排除遺漏回收可能。

《瀟湘晨報》8日報導，近日有江蘇網友在社群平台發布照片，1個牛奶箱貼著「我們把乳牛當女兒養」的廣告詞，品牌為「上海·悠純」，網友認為這個廣告語讓人不適，引發部分大陸網友的共鳴。

有網友找出2022年3月報導，該公司（上海悠純牧業科技）因同樣廣告詞發布致歉聲明，稱「廣告存在未考慮全面，尤其是女性群體感受的問題」，表示立即撤銷、更換所有舊廣告標語。

《瀟湘晨報》指，聯絡悠純牧業客服，後者表示該問題於2022年3月接到反映，公司出具致歉、整改說明，「投下去的東西該拆得拆，該卸得卸。」

該客服表示，網傳照片裡的牛奶箱看起來跟新的一樣，但已過3年，若未定期維護不可能這麼完整。也表示當年確實可能有遺漏的牛奶箱沒拿掉。但客服表示未聯絡發照片的網友，也不清楚發文目的。

發帖網友稱，照片在無錫梁溪區某社區拍攝，因之前不住這裡，不好判斷牛奶箱何時安裝，「當時看到標題感到不適，隨手一拍，沒想到瀏覽量就爆了。」