26小時！東航將開通全球最長航線：上海—阿根廷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
東方航空預計採用波音777機型執飛上海—布宜諾斯艾利斯航線，圖為早前停泊在北京首都國際機場的東航波音777客機資料照。（美聯社）
目前全球最長航線是新加坡航空的新加坡—紐約（甘迺迪機場）航線，飛行時間18小時40分鐘，能看到2次日出，但這個紀錄很快就要被打破了。中國東方航空計劃今年12月推出上海—布宜諾斯艾利斯航線，該航線會在紐西蘭的奧克蘭中轉，飛抵阿根廷約需26個小時，回程所需時間更長達29個小時。

中國東方航空今年6月與奧克蘭機場在上海簽署協議，東航計劃今年12月開通從上海浦東國際機場出發，經奧克蘭機場中轉，飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場的商業航班。

這條新航線預計採用波音777機型執飛，每周2班。上海解放日報指出，這條航線開通後將填補上海在直達南美航線上的空白，也將成為中國和阿根廷之間唯一一條直達航線（雖需中轉經停，但乘客無需換飛機）。

解放日報指出，相較傳統的經歐洲、北美中轉飛往南美，東航此次選擇經停紐西蘭再飛往南美，不但航程更短、飛行耗時更少，還具備轉機時差少的優勢。此外，東航將申請該航線的第五航權，可在經停奧克蘭時上下客貨。

上海第一財經指出，東航App近日已悄悄上線這條超長航線。航班訊息顯示，這條航線會在紐西蘭的奧克蘭經停2小時25分鐘，估計到達阿根廷的航程總時長為25小時55分鐘，回程時間更久，總時長達29小時。

第一財經表示，之所以要在奧克蘭經停，是因從上海到布宜諾斯艾利斯的直線距離超過2萬公里，目前還沒有任何機型可以直飛到達。

目前從中國前往南美的航班多從歐洲、北美中轉，需要的時間更長。此次東航選擇經紐西蘭中轉，飛行時間較短，且旅客無需更換飛機。因此，對於東航這條即將開通的新航線，不少大陸民眾表達期待：「終於不用繞道歐洲了！」，「飛南美終於不用轉2次機了，雖然還是要經停」。

但對於如此漫長的航程，也有網友戲稱：「想看經濟艙體驗報告，坐完了屁股會不會疼得不行」、「看著腰已經開始疼了」、「這種航線經濟艙估計能坐出心理陰影」、「建議配個按摩師隨機」。

中國東方航空計劃今年12月推出上海—布宜諾斯艾利斯航線，這條新航線去程總時長約26個小時。（圖／取自微信）
