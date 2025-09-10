快訊

遊北京八達嶺長城 實景體驗烽火13關

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京八達嶺長城景區推出全新實景演藝體驗項目「烽火十三關」，圖為遊客正在和明小兵互動。本報系資料照片
北京八達嶺長城景區推出全新實景演藝體驗項目「烽火十三關」，圖為遊客正在和明小兵互動。本報系資料照片

近日，北京八達嶺長城景區在南線延長線推出全新實景演藝體驗項目「烽火十三關」。遊客在古裝NPC（特定場景角色扮演）「明小兵」和「鎖鑰仙翁」的陪同下，沿南八樓步行至南十二樓，從秦朝跨越至今，體驗「一敵樓一故事」，讓長城建築與文化在互動體驗中變得可感可觸。

參加體驗的遊客化身長城「有緣人」，通過綠色通道乘坐地面纜車穿過林海，抵達南線地面纜車出口。一位身著長衫、手持拂塵的鎖鑰仙翁笑語相迎，將遊客帶入歷史長河。緊隨其後，頭戴紅纓盔、身披明甲的明小兵從隧道中躍出，憨態可掬地拱手行禮，用俏皮話與遊客打招呼。

去程路線以觀演為主，通過「一敵樓一故事」的場景設計，自南八樓開始每座敵樓設一個體驗點位，與歷史人物共同經歷當年事。

遊客能偶遇大秦軍魂蒙恬將軍，他與鎖鑰仙翁激烈爭論，表達自己「北築長城而守藩籬」的鐵血豪情；面對鎖鑰仙翁的勸阻，王昭君堅定信念，堅信自己的選擇能換來邊域安寧，她彈奏琵琶，用琴聲講述對故鄉的眷戀和對未來的期許。

戚繼光將軍則帶兵操練傳統武術，在刀光劍影中對決，展現「封侯非我意，但願海波平」的戍邊之志；長城抗日遊擊隊小號手蘇和講述1945年的伏擊戰，展現令人動容的家國情懷。終幕則警示長城保護的緊迫性，邀請遊客成為長城「當代守護者」。「烽火十三關」體驗每場時長約2.5小時。

