江蘇南通出現霍亂確診病例 官方提醒：勿生食海鮮

聯合報／ 大陸中心／即時報導
江蘇南通近日出現一例霍亂確診病例，當地疾控人員提醒民眾勿生食海鮮。此為示意圖。（中新社）

江蘇省南通市通州區疾病預防控制中心9日通報，本月4日18時，南通市第三人民醫院報告通州區發生一例霍亂確診病例。患者現已基本痊癒，目前尚未發現新增病例。

上海《第一財經》指出，這起霍亂確診病例出現在南通二甲農貿市場。據農貿市場人員表示，感染者為一名拾荒者，因個人衛生情況不到位，感染了霍亂。目前整個市場已經關閉，進行全面消殺，後續將進行全面修整。

根據我衛生福利部疾病管制署官網上資料，霍亂是由產毒性O1及O139血清型霍亂弧菌所引起的急性細菌性腸道傳染病，為全球性的疾病，世界各地均有病例發生，多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區。

感染霍亂的症狀為無痛性大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水等；若患者未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水和休克而死亡

根據世界衛生組織數據，全球每年有130萬至400萬例霍亂病例，導致2.1萬至14.3萬人死亡。在中國，霍亂流行高峰多在7月至10月，主要流行地區是沿海一帶，如上海、廣東、浙江、江蘇等省份。

《第一財經》指出，霍亂在中國一直處於散發狀態，並未引起疫情局部暴發。根據大陸國家疾控局發布的《全國法定傳染病疫情概況》，截至2025年8月，大陸全國霍亂確認病例為12例，無死亡病例。

南通疾控工作人員表示，從該病例感染霍亂的信息看，在個人防控上需注意不要生吃海鮮，家裡的砧板要生熟食分開。

