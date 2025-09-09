快訊

香港現有430名涉反送中或國安法案囚犯

中央社／ 香港9日電

香港保安局局長鄧炳強今天說，目前香港在囚人士之中，有430人涉及「反送中」運動案或違反港區國安法。

根據官方香港電台的報導，鄧炳強在立法會會議上公布了上述數字，並指懲教署已推行名為「沿途有『理』」的更生計畫，以協助因「激進思想而犯罪」的在囚人士建立正確的價值觀

他說，這些更生方向分別為認識中國歷史及加強國民教育、心理及價值觀重整，以及生涯規畫及家庭關係重修。

據報導，在會議上，有議員表示，部分在黑暴（反送中）期間犯案而入獄的人，既年輕兼且擁有高學歷，入獄前甚至從事專業工作，今後出獄後有可能因為有刑事紀錄而未能從事相同工作，希望政府協助他們，比如證明他們在獄中表現良好，以便他們重新投入社會。

鄧炳強回應，政府一直有為這批高學歷的在囚人士提供協助，包括與8所政府資助大學簽署合作協議，讓他們在獄中進修時可以獲取學分並予以認可，待獲釋後可以繼續升讀大學。

