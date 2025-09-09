光睡不練！瑜伽墊當床褥 24小時健身房成陸年輕人「睡覺聖地」

面臨工作壓力或高失業率的中國年輕人，以往出外總會找網咖或洗浴中心夜宿。如今他們發現，24小時開放的健身房成為過夜的新寵，只要買張人民幣200元（約新台幣860元）的月卡就行。此外，一些上班族如今更把健身房當成午休睡覺的地方。

三聯生活週刊旗下的「三聯生活實驗室」報導，如今中國的一些健身房，被年輕人睡成了酒店，瑜伽墊成了床褥，他人的跑步聲成了助眠的白噪音，還有淋浴間可以洗澡。報導形容，一些年輕人在24小時健身房找到了比家裡更踏實的睡眠，甚至誕生了「全國巡睡」新玩法。

報導提到，中國一些年輕人認為，網咖雖然更便宜，但是打遊戲的喧鬧讓人難以入睡；洗浴中心看似舒服，但搶不到包廂就只能睡上下層床舖，且還要寬衣解帶；而健身房不用搶床位，可以「以天為被、以地為床」，有人形容，這種別人都在專注做事，自己忙裡偷閒睡覺，感覺比在家裡睡還要香。

這則報導說，剛開始發現健身房這一「睡覺聖地」的，是中午擠出時間來健身的上班族。結果，上瑜伽冥想課變成組團午睡，跟著做動作的人少，隨著冥想音樂席地而睡的人多，只要不打呼，在健身房睡覺就是「高級的冥想」。此後，中國城市裡的24小時健身房，便擠滿了那些不想健身、只想睡覺的年輕人。

有人就表示，買下一張健身房月卡，即使去其他城市也不愁沒地方住了。健身房全國連鎖，意味著可以去「全國巡睡」。

根據報導，北京一家創業公司的女性上班族何六六，最近就辦了公司樓上一家連鎖健身房的月卡，每月200元，光睡不練。她直言，辦卡就是為了午休時去健身房「踏踏實實睡一會兒，比去鐘點房強」，冬天有地暖又蓋毯子更好睡。晚上10時過後人走光了，整個健身房就成了豪華套房，想睡就睡想練就練。

「90後」（1990至1999年出生）北漂上班族叉叉子，剛到北京時就動了在24小時連鎖健身房過夜的念頭，用自己在老家辦的月卡就能省下住宿費。但他後來發現，晚上健身房會有店長巡邏，且明文規定不能過夜，所以只能晚上練練有氧運動後在瑜伽墊上小睡一下，當鐘點房可以，但不能當大飯店。

另一名35歲的北京國企員工波波，一開始在公司對面的五星級飯店辦了健身卡準備好好健身，但一個月過後堅持不住，就只把健身房當三溫暖用，最近更把休息區當成大床客房睡午覺。他表示，去三溫暖還得洗澡換衣服，在健身房休息區能倒地就睡，且燈光比較柔和，午休一小時正好。