港獨組織成員被捕 申請保釋被拒

中央社／ 香港9日電

香港警方7月初拘捕了「香港民主建國聯盟」4名成員，並以「串謀分裂國家罪」起訴4人。據報導，被捕者之一的25歲男子伍始東今天申請保釋外出被拒。

綜合港媒報導，伍始東表示自己曾擔任餐館服務生，在沒有律師代表的情況下自行向高等法院申請保釋，但被國安法指定法官拒絕，繼續被收押。

7月10日，警方逮捕了伍始東與另外3人，包括一名15歲男學生及另一被告陳泰森，4人被控於2024年11月6日至2025年7月9日期間，在港與其他人串謀組織、策畫、實施或參與實施旨在「分裂國家、破壞國家統一」的行為。

警務處國家安全處總警司李桂華當時說，4人都是「香港民主建國聯盟」成員，且分別擔任秘書長、評議會會員及普通會員。

他說，警方搜證時找到一些電子設備，發現他們在港的活動情況、一份催促美國制訂「香港政治犯救援計畫」的建議書，也找到「港獨」、「藏獨」、「疆獨」的旗幟。

據指出，相關組織於2024年11月在社交平台宣布成立，並招募黨員；今年2月15日，這個組織在網上召開記者會，宣布行動綱領，包括「滅共」、「光復香港」，又提出「臨時國旗和國歌」等，以及聲稱尋求國際聲援，並要為身處外地的港人提供軍事訓練。

李桂華說，相關組織在台灣成立，網路記者會也在台北舉行，且被捕人士及相關組織「透過隱密的通訊聯繫」。

香港 記者會 國安法

