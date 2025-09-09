快訊

門反鎖一整晚…高雄麥當勞驚見男屍 台積電外包員工陳屍廁間

銅板美食撐不住！「晴光紅豆餅」宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

中國國家補貼遭濫用 至少6省涉騙補資金逾4億

中央社／ 上海9日電

中國政府為提振消費，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施。然而陸媒梳理各地政府報告發現，至少有6個省存在騙補及違規使用的國家補貼資金的情況，估計總額超過人民幣1億元（約新台幣4.2億元）。

第一財經報導指出，湖南審計報告稱，汽車置換、農機報廢更新等領域補貼資金被騙取或違規使用，涉及金額約9373萬元。黑龍江審計報告顯示，部分經銷商通過以舊頂新、更換銘牌等方式使用舊機具、樣機、劣質農機等騙取補貼資金。

重慶審計報告稱，部分以舊換新補貼被騙取套取或政策執行不嚴。3家經銷商參與以舊換新補貼活動的少數家電商品在活動期間漲價，影響政策執行效果；15家經銷商通過虛構家居交易、提供虛假證明資料等方式，協助顧客獲得或騙取以舊換新補貼93.08萬元。

河北審計報告指出，主管部門審核把關不嚴，未按標準或重複補貼152萬元，個別地方家電承辦企業臨時漲價，某市3家家電企業活動期間銷售價格、備案價格均高於近3至5個月的銷售價格。

山東審計報告顯示，抽查發現，因主管部門審核把關不嚴，向不符合補貼報廢要求的汽車消費者，違規發放汽車置換更新等補貼68.62萬元。甘肅審計報告稱，少數民營企業虛假銷售騙取消費品以舊換新財政補貼資金。

報導指出，根據官方數據，去年大規模設備更新和消費品以舊換新國補資金總規模為3000億元左右，而今年增至5000億元。

中國國務院於今年8月22日的會議上指出，要嚴厲打擊騙補套補行為，確保補貼資金用到實處、見到實效。

中國審計署6月24日發布「國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，也曾指出有少數企業涉及騙取國補的亂象。

規模 售價 主管

延伸閱讀

蘭大連3年讓家長「免費打地鋪」還請新生吃蘭州牛肉麵

甘肅敦煌夜市「網紅公廁」成打卡點 遊客：以為誤闖某個石窟

離譜…甘肅家長發視頻質疑校服品質 被拘7天、妻離子散

甘肅馬蹄寺景區收1228元天價過路費 文旅局出手了

相關新聞

鬼月燒紙惹爭議！旺角街頭冥紙火勢猛烈 消防到場戒備 網傻眼：以為在放火

農曆七月正值民俗鬼月，不少民眾會依照傳統，在街頭焚燒紙錢、祭拜好兄弟。

陸直播主當「相親鑑定師」 毒舌評完還有男人能嫁嗎？

中國大陸社群直播間近期流行起「相親鑑定」主題，直播主自稱「相親鑑定師」，把投稿網友或其相親對象的年齡、職業、收入、家庭背景等資訊一一羅列，再用「愛情公式」評估其「婚戀競爭力」。有投稿者坦言，到直播間是想確認自己在「相親市場」的定位；但這些鑑定師以毒舌和「質疑人性」為賣點的評論，也讓不少觀眾困惑，「經過主播鑑定，還有能嫁的男生嗎？」

下月起 陸鐵路全採電子發票

據新華社報導，10月1日起，大陸全國鐵路旅客運輸領域將全面使用電子發票，不再提供紙質報銷憑證。

廣角鏡／塔巴颱風 掃過兩廣

今年第十六號颱風「塔巴」八日上午在廣東台山登陸後已於當晚移入廣西，大陸中央氣象局昨晚發布預警，八日廿時至九日廿時，廣西東...

陸山東警方稱破獲一貫道「復辟案」 涉逾600成員還有未成年人

大陸近年加緊對宗教的監管，「觀察者網」8日指，山東安丘警方破獲一貫道「復辟」案，並稱該組織「利用歪理邪說蠱惑群眾」，發展...

瀋陽師大水汙染 2100人染諾羅上吐下瀉 轉為線上教學

瀋陽師範大學爆發水汙染事件，有多達2087名師生出現嘔吐、腹瀉等症狀集體就醫，有症狀的學生擠滿了診間通道，由於愈來愈多學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。