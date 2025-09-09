中國國家補貼遭濫用 至少6省涉騙補資金逾4億

中國政府為提振消費，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施。然而陸媒梳理各地政府報告發現，至少有6個省存在騙補及違規使用的國家補貼資金的情況，估計總額超過人民幣1億元（約新台幣4.2億元）。

第一財經報導指出，湖南審計報告稱，汽車置換、農機報廢更新等領域補貼資金被騙取或違規使用，涉及金額約9373萬元。黑龍江審計報告顯示，部分經銷商通過以舊頂新、更換銘牌等方式使用舊機具、樣機、劣質農機等騙取補貼資金。

重慶審計報告稱，部分以舊換新補貼被騙取套取或政策執行不嚴。3家經銷商參與以舊換新補貼活動的少數家電商品在活動期間漲價，影響政策執行效果；15家經銷商通過虛構家居交易、提供虛假證明資料等方式，協助顧客獲得或騙取以舊換新補貼93.08萬元。

河北審計報告指出，主管部門審核把關不嚴，未按標準或重複補貼152萬元，個別地方家電承辦企業臨時漲價，某市3家家電企業活動期間銷售價格、備案價格均高於近3至5個月的銷售價格。

山東審計報告顯示，抽查發現，因主管部門審核把關不嚴，向不符合補貼報廢要求的汽車消費者，違規發放汽車置換更新等補貼68.62萬元。甘肅審計報告稱，少數民營企業虛假銷售騙取消費品以舊換新財政補貼資金。

報導指出，根據官方數據，去年大規模設備更新和消費品以舊換新國補資金總規模為3000億元左右，而今年增至5000億元。

中國國務院於今年8月22日的會議上指出，要嚴厲打擊騙補套補行為，確保補貼資金用到實處、見到實效。

中國審計署6月24日發布「國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，也曾指出有少數企業涉及騙取國補的亂象。