鬼月燒紙惹爭議！旺角街頭冥紙火勢猛烈 消防到場戒備 網傻眼：以為在放火

農曆七月正值民俗鬼月，不少民眾會依照傳統，在街頭焚燒紙錢、祭拜好兄弟。香港有女網友在旺角砵蘭街拍下誇張一幕，只見行人道旁擺放多個焚燒用的鐵桶，其中一個桶子火勢強烈到「以為有人縱火」，甚至有多名消防員在場戒備，引起不少民眾擔憂。

火燒到像放火 消防員到場戒備

女網友在社群平台Threads分享影片，畫面中可見夜晚的砵蘭街人行道與車道之間，擺滿了紙錢、供品和香燭，還有6、7個專用來燒冥紙的鐵桶。當時有民眾用長鐵枝撥動紙錢焚燒，其中一桶燒得特別旺，火勢猛烈、火光直竄，令人看了心驚膽跳，原PO更直呼「以為是在放火，住樓上的真的要說聲謝謝你啊！」

網友怒轟：這根本就是縱火

不少網友看完影片都覺得誇張，紛紛留言表示「我住樓上的話也會報警，根本像在放火」、「樓上直接潑水救火比較快」、「燒這麼大是想嚇死誰」、「做偏門生意的才會燒這麼猛」。也有人關心空氣品質問題，批評「現在是『PM2.5空汙爆表季』，真的比鬼還可怕的是致癌物」、「我昨天在金魚街那邊也看到，還以為哪輛車著火了」。

違規焚燒紙錢可被罰 最重關6個月

根據香港《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章），民眾在公共場所燒紙錢、焚香若留下灰燼、香燭，可能會被檢控，一經定罪可處最高罰款港幣2萬5千元（約台幣10萬2500元），還可能面臨6個月監禁。另外依《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），違規者也可能會收到港幣1,500元（約台幣6,150元）的定額罰單。

延伸閱讀：

兩男女深水灣燒烤場燒街衣！女子邊燒邊跳舞 網民：下家食衣紙灰

農曆七月鬼節！住戶樓間放鐵桶燒衣火光熊熊 遭勸阻後續這樣反應

文章授權轉載自《香港01》