快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼月燒紙惹爭議！旺角街頭冥紙火勢猛烈 消防到場戒備 網傻眼：以為在放火

香港01／ 喬納森／報導
圖／有市民在砵蘭街路邊燒街衣，但火勢好猛烈。Threads@hong_kong_my_doll影片截圖
圖／有市民在砵蘭街路邊燒街衣，但火勢好猛烈。Threads@hong_kong_my_doll影片截圖

農曆七月正值民俗鬼月，不少民眾會依照傳統，在街頭焚燒紙錢、祭拜好兄弟。香港有女網友在旺角砵蘭街拍下誇張一幕，只見行人道旁擺放多個焚燒用的鐵桶，其中一個桶子火勢強烈到「以為有人縱火」，甚至有多名消防員在場戒備，引起不少民眾擔憂。

火燒到像放火　消防員到場戒備

女網友在社群平台Threads分享影片，畫面中可見夜晚的砵蘭街人行道與車道之間，擺滿了紙錢、供品和香燭，還有6、7個專用來燒冥紙的鐵桶。當時有民眾用長鐵枝撥動紙錢焚燒，其中一桶燒得特別旺，火勢猛烈、火光直竄，令人看了心驚膽跳，原PO更直呼「以為是在放火，住樓上的真的要說聲謝謝你啊！」

網友怒轟：這根本就是縱火

不少網友看完影片都覺得誇張，紛紛留言表示「我住樓上的話也會報警，根本像在放火」、「樓上直接潑水救火比較快」、「燒這麼大是想嚇死誰」、「做偏門生意的才會燒這麼猛」。也有人關心空氣品質問題，批評「現在是『PM2.5空汙爆表季』，真的比鬼還可怕的是致癌物」、「我昨天在金魚街那邊也看到，還以為哪輛車著火了」。

違規焚燒紙錢可被罰　最重關6個月

根據香港《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章），民眾在公共場所燒紙錢、焚香若留下灰燼、香燭，可能會被檢控，一經定罪可處最高罰款港幣2萬5千元（約台幣10萬2500元），還可能面臨6個月監禁。另外依《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），違規者也可能會收到港幣1,500元（約台幣6,150元）的定額罰單。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

兩男女深水灣燒烤場燒街衣！女子邊燒邊跳舞　網民：下家食衣紙灰

農曆七月鬼節！住戶樓間放鐵桶燒衣火光熊熊　遭勸阻後續這樣反應

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

鬼月燒紙惹爭議！旺角街頭冥紙火勢猛烈 消防到場戒備 網傻眼：以為在放火

農曆七月正值民俗鬼月，不少民眾會依照傳統，在街頭焚燒紙錢、祭拜好兄弟。

下月起 陸鐵路全採電子發票

據新華社報導，10月1日起，大陸全國鐵路旅客運輸領域將全面使用電子發票，不再提供紙質報銷憑證。

廣角鏡／塔巴颱風 掃過兩廣

今年第十六號颱風「塔巴」八日上午在廣東台山登陸後已於當晚移入廣西，大陸中央氣象局昨晚發布預警，八日廿時至九日廿時，廣西東...

陸山東警方稱破獲一貫道「復辟案」 涉逾600成員還有未成年人

大陸近年加緊對宗教的監管，「觀察者網」8日指，山東安丘警方破獲一貫道「復辟」案，並稱該組織「利用歪理邪說蠱惑群眾」，發展...

瀋陽師大水汙染 2100人染諾羅上吐下瀉 轉為線上教學

瀋陽師範大學爆發水汙染事件，有多達2087名師生出現嘔吐、腹瀉等症狀集體就醫，有症狀的學生擠滿了診間通道，由於愈來愈多學...

遠看是紗近看是瓷…德化瓷賣爆「勸老外取消訂單勸不住」

「遠看是紗，近看是瓷」。德化白瓷因其白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬，被國外收藏家稱為「中國白」，近幾年賣爆了，有業者「勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。