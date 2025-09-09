下月起 陸鐵路全採電子發票

據新華社報導，10月1日起，大陸全國鐵路旅客運輸領域將全面使用電子發票，不再提供紙質報銷憑證。

中國國家鐵路集團有限公司表示，2020年6月，鐵路部門全面實行電子客票，不再提供紙質車票。2024年11月1日起，鐵路部門推廣數位化電子發票，將2024年11月1日至2025年9月30日作為過渡期，過渡期內紙質報銷憑證、電子發票並行使用。

報導稱，按照大陸國家稅務總局、財政部、國鐵集團聯合發布的2024年第8號公告，2025年10月1日起，大陸全國鐵路客運領域將全面使用電子發票，旅客本人在行程結束或者退票、改簽業務辦理之日起的180日內，可通過鐵路12306或車站售票窗口、自動售票機申請開具電子發票。

為保障老年人、「脫網」人士等不便操作的旅客群體獲取電子發票，鐵路部門增加線下申請渠道和購票人（代辦人）開具服務。旅客憑購票時使用的本人有效身分證件，在車站售票窗口、自動售票機申請開具電子發票並獲取「掃碼開票單」後，旅客本人或委託他人使用鐵路12306App掃描「掃碼開票單」上的二維碼，根據需求補全相關信息通過核驗後即可開具電子發票。

此外，購票人（代辦人）可為乘車人申請開具已購車票及退票費、改簽費的電子發票。購票人（代辦人）通過鐵路12306購票、退票和改簽後，可憑乘車人購票時使用的有效身分證件，或憑訂單號、購票人（代辦人）有效身分證件，到車站售票窗口申請開具已購車票、退票費和改簽費的電子發票。