瀋陽師大水污染 陸官方歸咎諾羅病毒遭質疑

中國瀋陽師範大學爆發水污染事件後，官方昨天除坦承多達2087人發病，還指起因是學校蓄水池遭諾羅病毒污染。中國官員今天在國家衛健委記者會上說，諾羅病毒9月進入流行期，學校是高發場所，因此要落實日常防控及教育，提高師生防控能力。

但不少中國民眾對官方歸咎於諾羅病毒的結論並不採信。其中有人公開質疑，從發病學生的驗血報告來看，他們的白血球細胞值最低有11.67，最高更達22.85，遠高於標準值上限的10，這一數值「絕非一場簡單的諾如（諾羅）病毒感染能完全解釋的災難」。

央視新聞報導，中國國家衛生健康委今天舉行例行記者會。出席的湖北省疾控中心主任醫師官旭華在回答相關提問時說，諾羅病毒9月份以後開始進入流行期，一般情況每年10月至翌年3月是其感染流行季節，最常見的感染症狀是嘔吐和腹瀉，其次是噁心、腹痛、頭痛、發熱、畏寒及肌肉酸痛等。

官旭華說，學校、托育機構等人群聚集場所是諾羅病毒的高發場所，要提高警惕且落實好日常防控，加強餐廳、飲用水源、圖書館、教室的環境衛生，必要時展開預防性消毒殺菌。且要嚴格執行晨午檢制度，落實因病缺勤追蹤和疫情報告，並做好諾羅病毒防控知識的宣傳和教育，提高師生應對病毒的防控意識和能力。

儘管官方昨晚認定瀋陽師大水污染事件起因是諾羅病毒，但不少中國民眾仍表達質疑。其中有人直指，出事的學校自備井輸水管已在地下潛伏多年，而發病學生的驗血報告中，白血球細胞值高達11.67至22.85，遠高於標準值上限的10，「這絕非一場簡單的諾如（諾羅）病毒感染能完全解釋的災難」，是一場本可避免的人禍。

根據中國網路訊息，許多發病學生在回應相關貼文時公開表示，自己的驗血結果是「細菌感染」，並非病毒感染。他們普遍認為，校方及官方作出病毒污染的結論，是因為病毒傳播相對較難控制，且溯源較困難，校方便可免於被究責。

有中國民眾表示，這次並非瀋陽師大第1次發生嚴重水污染事件，早在2011年間，瀋陽師大就曾因自製桶裝水污染，導致大批學生集體腹瀉。

網路訊息顯示，最先發病的瀋陽師大東校區，9月1日即有許多發病學生在微信群組求助，隨後被轉發到社群媒體上。但校方不但要求學生不得對此發文，更疑似向微信檢舉，導致大量相關貼文被刪除，且有學生因發文被校方威脅處分。

據該校學生反映，直到3日上午，校方仍要求學生集體觀看北京閱兵，且未作回應，僅在2日晚間先調派水車入校暫時供應用水。