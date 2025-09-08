快訊

陸山東警方稱破獲一貫道「復辟案」 涉逾600成員還有未成年人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國反邪教網8日指，山東省濰坊市安丘市公安機關自2024年4月以來成功偵破1起一貫道「復辟」案件。圖／截自觀察者網影片
大陸近年加緊對宗教的監管，「觀察者網」8日指，山東安丘警方破獲一貫道「復辟」案，並稱該組織「利用歪理邪說蠱惑群眾」，發展600餘名成員，其中包括30多名未成年人。

中國反邪教網8日表示，山東省濰坊市安丘市公安機關，自2024年4月以來成功偵破1起一貫道「復辟」案件。經查，「該一貫道組織利用會道門歪理邪說蠱惑、詐騙群眾」，並指控該組織自2022年至2024年初迅速發展600餘名成員，其中未成年人超過30人，還鼓吹「發展成員年齡越小，功德越大」，指其對青少年價值觀、社會安全造成嚴重威脅。

該網稱，該一貫道組織信奉「無生老母」，宣揚「五教同源」、「五教合一」及「三期末劫」，宣稱目前為「末法時代」，只有加入組織才可獲得救贖。警方指，「該組織利用成員對未知的恐懼及對健康、幸福的追求，透過心理施壓及教義灌輸控制成員，並要求新加入者立下承諾，宣稱脫離組織將遭不利後果。」

大陸公安機關稱，調查發現，有1董姓女子案例顯示，因其遭遇家庭困境、疾病折磨及親情缺失等困境，被「邪說蠱惑」，由普通成員逐步成為「佛壇壇主」，不僅延誤治療，也對家庭造成更大影響。警方表示，該組織利用人生低谷的心理弱點，宣稱「三寶」可「逆天改命」，吸引受害者誤入歧泥潭。

陸媒報導續稱，該案揭示，其「一貫道」組織架構嚴密，設有「點傳師-壇主-普通成員」多層級，活動範圍達山東省內9個地級市，並輻射全大陸，指該組織透過熟人網絡發展成員，要求參加實體聚會、線上課程，並授予職務、分配任務，逐步將成員納入組織運作體系，限制與社會的正常聯繫。

此外，報導指該組織透過要求成員繳納「功德費」、出售書籍等方式斂財，將「黑手」伸向未成年人。大陸公安機關稱，涉案主嫌劉某為小學教師，利用職務之便誘騙20餘名在校學生加入，並將個人收入作為「功德費」，每日花6至7小時從事修行活動，嚴重影響工作與家庭生活。

文章指，涉案主犯劉某濤、苑某民、董某華等人，已遭大陸《刑法》、《治安管理處罰法》處以拘役6個月至3年不等，罰金人民幣6千至2萬元不等。

台灣亦有一貫道信徒遭陸抓捕，《自由時報》8月報導，我熟稔兩岸問題官員表示，先前台灣4名在陸被抓的一貫道道親至今未被釋放，我方打聽結果是會被起訴。據了解，去年10月，4人分別在廣東、廣西被捕，遭中共指控涉犯《刑法》，可處3年以上、7年以下有期徒刑；特別嚴重者，可處7年以上有期徒刑。

