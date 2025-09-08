颱風塔巴廣東沿海登陸 多地停課停航停運

快訊

中央社／ 台北8日電

輕度颱風塔巴今天上午8時50分左右在中國廣東省台山市沿海登陸，廣東部分地區出現特大暴雨，深圳、中山、江門等地全面停課，廣州兩條鐵路列車停運，連結廣東與海南間的瓊州海峽船舶全線停運。

環球網報導，颱風塔巴在廣東台山沿海登陸後，逐漸轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。預測9日早上8時前，廣東中南部、廣西中東部有大到暴雨；其中，廣西東部、廣東西南部等地部分地區有大暴雨，局部地區有特大暴雨（250至280毫米）；江蘇北部、安徽北部和西南部、重慶東北部、湖北西部和東北部等地部分地區有大雨，局部地區暴雨（50至70毫米）。

據預測，上述部分地區還可能伴有短時強降水（每小時最大降雨量20至50毫米，局部地區可超過70毫米），局部地區還可能有雷暴大風等強對流天氣。

受天氣影響，多地出現停課、停航、停運。深圳8日全天停課；中山全市中小學、幼兒園、托育機構停課；江門全市停課，鶴山市、江海區、蓬江區、開平市、台山市、恩平市、新會區已相繼發布停課消息。陽江市、茂名、珠海等地也有不同程度的停課。

廣州鐵路局表示，深湛鐵路、廣茂鐵路全部列車停運，計劃9日陸續恢復運行。瓊州海峽客貨輪運輸已於7日下午2時起全線停運。

