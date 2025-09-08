快訊

直播／柯文哲返新竹探望柯媽 胞妹柯美蘭神情輕鬆早一步現身老家

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

北京來港客機降落時偏離航道 事件中無人受傷

中央社／ 香港8日電

香港快運航空一架由北京飛來香港的客機今早降落時「懷疑出現偏離情況」，事件中無人受傷；民航處高度關注事件，正調查原因。

民航處公布，該班客機今早從北京大興國際機場抵港，10時34分降落香港國際機場時，「懷疑出現偏離情況」，空管人員即時按照既定機制通知機場管理局及相關單位，事件中無人受傷。

處方表示，他們高度關注事件，已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，並會全力配合調查事故成因。

另據官方香港電台引述機上乘客說，事發前，客機左右晃動，降落後感覺客機向前衝了一下。他說，當時感覺客機晃動，他握緊扶手，有些害怕。

據轉述，客機降落香港機場後，乘客在機艙內停留了1個半小時才能下機，部分乘客情緒比較激動，要求職員解釋。

香港 機場 北京

延伸閱讀

熱搜第一 北京憂日新首相對中態度

8日在北京以線上方式參與金磚峰會 習近平料談關稅問題

槳板、皮划艇 「水上輕運動」成北京夏日消暑新寵

1小時內 2客機從香港飛南韓接連故障 安全折返

相關新聞

瀋陽師大水汙染 2100人染諾羅上吐下瀉 轉為線上教學

瀋陽師範大學爆發水汙染事件，有多達2087名師生出現嘔吐、腹瀉等症狀集體就醫，有症狀的學生擠滿了診間通道，由於愈來愈多學...

遠看是紗近看是瓷…德化瓷賣爆「勸老外取消訂單勸不住」

「遠看是紗，近看是瓷」。德化白瓷因其白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬，被國外收藏家稱為「中國白」，近幾年賣爆了，有業者「勸...

他誤開逃生門稱「第一次搭機」國航索賠11萬 判決出爐

張姓乘客去年搭乘國航航班從浙江準備飛往成都，他自稱因無人引導且機上標示不清，誤將飛機的逃生艙門當作廁所門打開，導致逃生滑...

搶十一商機…南韓試行中團免簽 29日起實施 可停留15日

南韓政府將從29日起，對中國團體遊客（三人及以上）試行免簽入境政策，停留期限為15天。南韓政府7日發布免簽政策試行計畫，...

內蒙大風吹 路過貨車為重機擋風 全網尋「魯P」…找到了

近日，有摩托車車友發文找人，她分享與重機車隊一行人在騎行新疆的途中，騎經內蒙古路段時，突遇超強橫風難以行駛。一輛路過的大...

香港掛風球馬照跑 新馬季開鑼日投注增、入場減

在港府積極推動賽馬旅遊下，7日馬季開鑼日遇上強烈熱帶風暴「塔巴」逼近，天氣欠佳且偶降驟雨，但無礙馬迷撐傘觀賽。7日兩個馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。