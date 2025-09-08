北京來港客機降落時偏離航道 事件中無人受傷
香港快運航空一架由北京飛來香港的客機今早降落時「懷疑出現偏離情況」，事件中無人受傷；民航處高度關注事件，正調查原因。
民航處公布，該班客機今早從北京大興國際機場抵港，10時34分降落香港國際機場時，「懷疑出現偏離情況」，空管人員即時按照既定機制通知機場管理局及相關單位，事件中無人受傷。
處方表示，他們高度關注事件，已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，並會全力配合調查事故成因。
另據官方香港電台引述機上乘客說，事發前，客機左右晃動，降落後感覺客機向前衝了一下。他說，當時感覺客機晃動，他握緊扶手，有些害怕。
據轉述，客機降落香港機場後，乘客在機艙內停留了1個半小時才能下機，部分乘客情緒比較激動，要求職員解釋。
