颱風塔巴未對香港造成重大破壞 但航空交通受阻

中央社／ 香港8日電

颱風塔巴昨晚起接近香港，天文台隨即發出較為強烈的8號暴風訊號；截至今早，塔巴並未對香港造成重大破壞，但航空交通頗受影響，預計今天約有100班航班取消。

天文台昨晚起發出8號暴風訊號，全市大部分交通工具即時停駛，當局也宣布今天所有中小學停課。

自昨晚至今早，當局接獲3人在風雨期間受傷的報告，另有10多宗淹水及近百宗塌樹報告。

天文台表示，塔巴正逐漸遠離香港，吹向廣東內陸，風力減弱，預計今天稍後將會改發較輕的3號暴風訊號。

