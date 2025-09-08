快訊

塔巴颱風在廣東沿海登陸 陽江海上風電平台撤離逾1700人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
颱風「塔巴」的中心已於8時50分前後在​​廣東省台山市登陸。圖／取自澎湃新聞
颱風「塔巴」的中心已於8時50分前後在​​廣東省台山市登陸。圖／取自澎湃新聞

大陸中央氣象台指出，今年第16號颱風「塔巴」的中心已於8時50分前後在廣東省台山市登陸。受此影響，珠海全市幼兒園、托兒所和中小學校已停課，當地景區也已關閉。登陸後逐漸轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱，廣東可能會有嚴重風雨過程。

新華社指出，8日上午陽江市26個風電平台上的1,700多名作業人員已撤離，2千多名漁排養殖人員及340多名海洋牧場養殖人員已上岸，12處濱海景區已關閉。南方電網廣東陽江供電局已進入臨戰狀態，安排超過2千人的應急隊伍、16台應急發電車、33台發電機、160架無人機、過百台通信裝備，提前布防，確保以最快速度展開現場搶修工作。

央視新聞報導，今年第16號颱風「塔巴」的中心已於8時50分前後在廣東省台山市登陸，登陸時中心附近最大風力11級（30公尺/秒），中心最低氣壓978百帕。

大陸中央氣象台8日指出，預計「塔巴」登陸後逐漸轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。6時繼續發出颱風黃色預警指，8日早晨5時，颱風「塔巴」中心位於廣東省台山市近海海面上，北緯21.4度、東經112.9度，中心附近最大風力有11級（30公尺/秒），中心最低氣壓為980百帕，七級暴風半徑180-260公里，十級風圈半徑60-80公里。

受颱風氣流影響，大陸多地有大風、大雨在降水部分，8日8時至9日8時，廣東中南部、廣西中東部有大到暴雨，其中，廣西東部、廣東西南部等地部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨（250-280毫米）。8日8時至9日8時，南海北部及中部、北部灣、瓊州海峽、西沙群島部分海域、中沙群島附近海域、廣東沿海、珠江口區、海南島北部沿海、廣西沿海將有6-7級大風，其中南海北部的部分海域和廣東中西部沿海風力可達8-10級，颱風中心經過的海域或地區風力可達11級，陣風12-13級。

星島日報指出，受颱風塔巴影響，廣東海南沿海已出現大到暴雨、區域性大暴雨。在深圳，陸地最大陣風5-8級，沿海高地和海區最大陣風10級左右，今日白天偏東風轉偏南風後深圳市風力仍會加大。目前颱風黃色預警訊號、暴雨橙色預警訊號生效中。

深圳市氣象台8日6時30分將南山區、寶安區、光明區、福田區（沙頭、梅林、香蜜湖街道）和龍華區（民治、龍華、大浪、福城街道）暴雨黃色預警訊號升級為橙色，全市進入暴雨防禦狀態。

另，廣東珠海、陽江、雲浮3地全市，以及湛江、茂名、江門部分地區教育局已發布學校停課通知，即日起停課，復課時間視颱風影響再通知，深圳亦全天停課。

因應颱風來襲，大陸廣東陽江的海事部門，組織海上風電平台人員全部撤離。圖／取自中國水運報
因應颱風來襲，大陸廣東陽江的海事部門，組織海上風電平台人員全部撤離。圖／取自中國水運報
大陸中央氣象台指出，今年第16號颱風「塔巴」的中心已於8時50分前後在​​廣東省台山市登陸。受此影響，珠海全市幼兒園、託兒所和中小學校已停課，當地景區也已關閉。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台指出，今年第16號颱風「塔巴」的中心已於8時50分前後在​​廣東省台山市登陸。受此影響，珠海全市幼兒園、託兒所和中小學校已停課，當地景區也已關閉。圖／取自大陸中央氣象台網站

