陸瀋陽師範大學爆發嚴重水污染 近2100人上吐下瀉

中央社／ 台北7日電

中國瀋陽師範大學8月31日爆發水污染事件，眾多學生出現嘔吐、腹瀉等症狀。瀋陽官方晚間通報，截至今天傍晚5時，累計多達2087人出現腸胃炎症狀，其中270人症狀未解，且至今仍有新增病例。經研判，事件係學校蓄水池遭諾羅病毒污染所致。

央視新聞報導，根據瀋陽市疾控局通報，瀋陽師大校內醫院8月31日陸續接診一批出現嘔吐、腹瀉等症狀的學生，瀋陽市、遼寧省相關部門及校方隨即開闢醫療「綠色通道」，組建醫療隊駐校開展巡診，對患者進行分類救治。

通報說，截至今天傍晚5時，瀋陽師大水污染事件累計有2087人通報有腸胃炎症狀，其中已痊癒1817人，仍有症狀者270人，但均為輕症。

這項通報提到，經綜合研判，目前這起水污染事件的發病高峰期已過，每天新增病例已呈明顯下降趨勢。然而，從6日傍晚5時至今天傍晚5時仍有新增病例25人。

通報表示，當地疾控部門按照中國3級突發公共衛生事件處置方式，多輪次針對污染點進行消毒，抽調專業力量展開調查溯源，分析查找感染來源，對可疑污染物品、環境和人員採樣檢測，以確定污染點。

這項通報說，經過調查檢測，綜合判定事件係因該校第三生活區自備井蓄水池遭諾羅病毒污染所致，屬突發公共衛生事件。目前這口自備井已被封閉管控，校方並已協調水務部門全力保障學生用水，並展開公用供水接管工程。

綜合中國網路訊息及媒體先前報導，受水污染波及，瀋陽師大有學生住院達3天仍然高燒不退，且一度燒到攝氏38.9度，同時先後出現嘔吐、腹瀉、筋骨疼痛、頭暈等癥狀。報導提到，類似情況並非個案，該校多名師生也有類似症狀。

1名大學時即就讀瀋陽師大的該校研究生透露，她每學期開學前回到宿舍，打開水龍頭都會有黑色雜質，要不然就是水發黃，洗臉盆裡的水總會有「黑色的渣渣」，要是水龍頭開著沖毛巾，「兩分鐘就黑了」；更有學生形容，水龍頭放出來的水有時黑得和石油沒兩樣，簡直和油井差不多。

