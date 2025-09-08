快訊

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

德陽三星堆 獲年度文化影響力遺址

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆博物館已經成為大陸文博界當之無愧的「頂流」。本報資料照片
三星堆博物館已經成為大陸文博界當之無愧的「頂流」。本報資料照片

近日，「2025微博文化之夜」在河南鄭州舉行。位於四川德陽的三星堆遺址獲得「年度文化影響力遺址」榮譽。

三星堆遺址是大陸西南地區迄今所知規模最大、保存最完整的商時期都城遺址，向世界展示了中華文明的厚重底蘊。

作為連接遺址與大眾的紐帶，三星堆博物館官方微博積極將專業的考古成果轉化為大眾能懂、能傳播的內容，推出「探秘三星堆」系列微博話題，多次登上熱搜，引發全大陸關注的「三星堆熱」。

策畫「博物館特色文創月餅雲上展」「尋根五千年中華文明 三星堆對話古遺址」等話題活動，聯動大陸數十家文博機構及廣大網友參與，形成跨地域、跨圈層的文化傳播效應。

以短視頻、動畫、互動投票等豐富形式，降低公眾理解門檻，激發大眾對考古學和古蜀文明的興趣。截至目前，三星堆博物館官方微博帳號粉絲已突破410萬，日常互動活躍，成為博物館與公眾溝通的核心樞紐。

此次榮獲大陸「年度文化影響力遺址」，是對三星堆博物館在新媒體語境下創新傳播實踐的高度認可。未來，三星堆將繼續深化與微博等社交平台的合作，持續探索文化表達的新形式、新路徑，讓神祕的古蜀文明在當代煥發更加絢麗的光彩。

遺址 考古 博物館

延伸閱讀

川有意接管911遺址 列國家史蹟

鵝鑾鼻公園賣店更新、新建史前文物館 觀光、文化並進

現實版尋秦記？ 西安兵馬俑撞臉明星 博物館：都大眾臉

秘魯遺址發現3D壁畫 標誌早期文明開端

相關新聞

南韓試行陸團免簽 可停留15日

南韓政府將從29日起，對大陸團體遊客（3人及以上）試行免簽入境政策，停留期限為15天。南韓政府7日發布免簽政策試行計畫，...

槳板、皮划艇 京城消暑新寵

周末約三五好友在露營地玩槳板，下班到公園划半小時皮划艇解壓，「水上輕運動」正成為北京市民的消暑新寵，消費者「親水」體驗需...

德陽三星堆 獲年度文化影響力遺址

近日，「2025微博文化之夜」在河南鄭州舉行。位於四川德陽的三星堆遺址獲得「年度文化影響力遺址」榮譽。

塔巴颱風登陸 廣東30條客渡運航線停運

大陸中央氣象台預報，今年第16號颱風「塔巴」，將於8日凌晨到中午在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸。受塔巴影響，7日起，華南多...

「血月見，妖孽現」？九三閱兵後月全食今晚登場 陸官媒急闢謠

有著赤銅色的「血月」即將在7日深夜至8日凌晨登場，因中國古代歷來有「血月見，妖孽現」之說，視「血月」為不祥之兆，恐有致命...

敗給AlphaGo…陸棋王柯潔談與AI下棋：下100盤、輸100盤

圍棋史上最年輕的「八冠王」、大陸棋王柯潔，2017年與谷歌人工智能AlphaGo進行3場大戰最終落敗，至今仍成為議論話題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。