德陽三星堆 獲年度文化影響力遺址

近日，「2025微博文化之夜」在河南鄭州舉行。位於四川德陽的三星堆遺址獲得「年度文化影響力遺址」榮譽。

三星堆遺址是大陸西南地區迄今所知規模最大、保存最完整的商時期都城遺址，向世界展示了中華文明的厚重底蘊。

作為連接遺址與大眾的紐帶，三星堆博物館官方微博積極將專業的考古成果轉化為大眾能懂、能傳播的內容，推出「探秘三星堆」系列微博話題，多次登上熱搜，引發全大陸關注的「三星堆熱」。

策畫「博物館特色文創月餅雲上展」「尋根五千年中華文明 三星堆對話古遺址」等話題活動，聯動大陸數十家文博機構及廣大網友參與，形成跨地域、跨圈層的文化傳播效應。

以短視頻、動畫、互動投票等豐富形式，降低公眾理解門檻，激發大眾對考古學和古蜀文明的興趣。截至目前，三星堆博物館官方微博帳號粉絲已突破410萬，日常互動活躍，成為博物館與公眾溝通的核心樞紐。

此次榮獲大陸「年度文化影響力遺址」，是對三星堆博物館在新媒體語境下創新傳播實踐的高度認可。未來，三星堆將繼續深化與微博等社交平台的合作，持續探索文化表達的新形式、新路徑，讓神祕的古蜀文明在當代煥發更加絢麗的光彩。