槳板、皮划艇 京城消暑新寵

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
夏日，北京亮馬河上，槳板、皮划艇等運動熱度高。本報資料照片
周末約三五好友在露營地玩槳板，下班到公園划半小時皮划艇解壓，「水上輕運動」正成為北京市民的消暑新寵，消費者「親水」體驗需求呈現爆發式增長。

近兩年，槳板、皮划艇等曾經小眾的水上運動，逐漸走入大眾視野，裝備消費持續升溫。社交平台上，北京槳友們熱情分享各類裝備選購攻略。

「真沒想到北方水上運動能這麼火。」30歲的市民劉先生最近被槳板運動「圈粉」，「看到朋友圈都在玩，就試了一次，很上癮，從水面上看北京是一種全新的體驗。」

電商平台資料顯示，2025年夏季水上運動裝備銷量呈爆發式增長，其中槳板類產品搜索量同比增190%，皮划艇購買用戶數同比增40%。

「現在想玩夜場水上項目，至少得提前三四天預約！」前不久，市民小馬帶朋友體驗龍潭中湖露營基地的「夜光果凍船」，被湖面上漂浮著裝有彩燈的背包船驚豔到了。

雖然499元人民幣兩小時的體驗價格不菲，但商家提供的專業攝影和空拍服務讓小馬覺得收穫滿滿，「微信朋友圈點讚爆了，好多人追著問在哪玩」。

夜遊熱在專業水上營地體現得更為明顯。

多布亮馬河城市水上營地的張教練說：「晚6點到9點的客流量比白天多一倍，30多塊槳板和30條皮划艇基本全下水，每晚能接待五六十人。」

漫步夜幕下的亮馬河，昔日熟悉的河道已成水上運動新天地，彩燈點綴的皮划艇與槳板星羅棋布，勾勒出別樣的城市夜景觀。今年以來，除了市區開放水域外，潮白河、溫榆河、十三陵水庫等水域附近，提供一小時槳板教學和體驗的營地也明顯增多。

從游泳館、水上樂園到槳板運動，「親水經濟」正在升級換代。北京商業經濟學會常務副會長賴陽表示，隨著城市水環境持續改善和運動裝備普及，槳板、皮划艇等新興水上運動正走進大眾生活。

運動 北京

