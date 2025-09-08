南韓試行陸團免簽 可停留15日

南韓政府將從29日起，對大陸團體遊客（3人及以上）試行免簽入境政策，停留期限為15天。南韓政府7日發布免簽政策試行計畫，說明具體執行規則。這項措施趕在大陸十一長假前推出，有助於吸引大陸旅客入境以提振當地觀光業。

韓聯社報導，南韓法務部、文化體育觀光部、外交部、國務調整室7日聯合發布「面向中國團體遊客的免簽政策試行計畫」。據計畫，在今年9月29日至明年6月30日期間，大陸團體遊客若透過南韓政府指定的旅行社報名訪韓，可享受最長15天的免簽入境待遇，出入境需搭乘相同班機或船舶。

在防範非法滯留問題上，南韓政府要求國內旅行社須在遊客入境24小時前（乘船入境36小時前）在法務部服務網站「hikorea」登記遊客名單。南韓法務部出入境部門將審查名單在遊客入境12小時前（乘船入境24小時前）向旅行社通報結果，入境受限人員，或有非法滯留紀錄的高危人群，將被排除在免簽對象之外。

南韓政府還將對免檢入境人員私自脫團行為，加大行政制裁力度，若每季私自脫團人員占比超過2%，相關旅行社資格將被取消。

南韓法務部和相關部門，將從8日至19日針對各家旅行社通報相關指南方針，15日起啟動專項旅行社登記。政府預測，限時免簽政策有望提振旅遊業和地方經濟，有助於增進兩國民間友好感情。另，訪問濟州的大陸團客和散客，可繼續享受最長30天的免簽待遇。

去年11月開始，大陸官方對南韓遊客試行免簽入境政策；作為相應措施，南韓政府相關部門研討面向大陸團客試行免簽入境的方案。南韓政府認為，在南韓旅遊市場快速復甦的情況下，此舉可望推動潛在訪韓旅遊需求增長，活絡地方經濟、刺激內需。

不過，南韓在討論免簽政策時也有許多顧慮，比如可能引來非法居留等。也有觀點認為，如果免簽政策利大於弊，政府應通過完善制度降低風險。韓國先驅報援引南韓旅遊發展局的數據，陸客是赴韓旅遊的最大海外遊客群體，今年上半年約有250萬人次入境。