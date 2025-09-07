「血月見，妖孽現」？九三閱兵後月全食今晚登場 陸官媒急闢謠

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國古代有「血月見，妖孽現；兵戈起，朝綱亂」之說，「血月」即將在7日深夜至8日凌晨登場，為此大陸官媒極力闢謠此一說法毫無科學根據。圖為資料照。（圖／取自央視新聞）
中國古代有「血月見，妖孽現；兵戈起，朝綱亂」之說，「血月」即將在7日深夜至8日凌晨登場，為此大陸官媒極力闢謠此一說法毫無科學根據。圖為資料照。（圖／取自央視新聞）

有著赤銅色的「血月」即將在7日深夜至8日凌晨登場，因中國古代歷來有「血月見，妖孽現」之說，視「血月」為不祥之兆，恐有致命天災降臨。在中共九三閱兵後不久，天空即現「血月」，讓大陸官媒極力闢謠，並透過圖卡強調今晚既不會有災殃降臨，也不會有妖異現身。

針對「血月」的傳言，央視新聞7日在社群發布圖文，解說血月是否會對人體造成傷害。文章提到，古人對於「血月」普遍有「災殃之兆」的印象，但「血月」其實是月全食，也就是月亮剛好進入地球的影子，當太陽、地球、月亮排成一條線，地球擋住了太陽光，月球「被遮住了」而形成，並非月亮「出問題」了。

至於月亮為何呈現暗紅色，而不是黑色？又是否會有妖異現身？文章說，按理說，進入地球影子的月亮應該看不到了，但大氣層像是「濾鏡」一般，在被大氣彎折的陽光中，篩出穿透性強的紅橙光並投在月亮上，也就是藍光、紫光等短波被大氣散射，而屬於長波的紅光折射的原理。

而「血月」是否對人體有害？文章說，目前沒有任何證據表明「血月」會影響健康或情緒，不會讓人頭痛、失眠或生病，古代和「血月」有關的禁忌傳說，包含血月不能洗頭、孕婦不能出門等說法，都是民間習俗，沒有科學根據。

那麼人們可否觀看「血月」？文章表示，和日食不同，觀看「血月」不需要護眼，可以直接裸眼觀看，「建議找一個開闊地，帶上望遠鏡或相機，慢慢欣賞」。文章稱，「血月」對人體健康唯一的影響，可能是「觀賞需要熬夜」。

據報導，此次月全食在大陸境內，從9月7日晚間11點28分至9月8日凌晨4點55分，全程肉眼可見。月全食，從半影食始開始到半影食終結束共七個階段，其中，9月8日凌晨1點31分至2點53分，為食既→食甚→生光：本次月全食最核心階段，該階段月球整個進入地球本影，將呈現為暗紅色，俗稱「血月」，將持續1小時22分。凌晨2點12分為「食甚」，這是「血月」最圓、最紅的巔峰時刻。

上一次大陸可見全過程的月全食是在2022年11月8日；而下一次可見全過程的月全食則要等到2028年12月31日至2029年1月1日，將是一次罕見的「跨年月全食」。

報導提到，此次月全食，大陸大部分地區均可見全過程，其中黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆等地大部分地區，還有南方的浙江、江西、湖南南部、廣西北部等地，晴空朗夜相伴，有利於大家觀賞「紅月亮」。

