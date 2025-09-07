敗給AlphaGo…陸棋王柯潔談與AI下棋：下100盤、輸100盤

圍棋史上最年輕的「八冠王」、大陸棋王柯潔，2017年與谷歌人工智能AlphaGo進行3場大戰最終落敗，至今仍成為議論話題。柯潔近期登上大陸訪談節目，再度回憶此段經歷，並回應與AI對弈時稱，「就想看我被虐嗎？如果觀眾喜歡看我就下」。他表示，這只不過是把平常自己做的事情放在公眾面前，「下100盤、輸100盤。」

柯潔4日在《熱浪之外》節目接受專訪，談及與AI下棋的經驗，他調侃稱，人類棋手數據對AI毫無價值，「輸進去反而汙染數據庫」。他表示，沒有必要和AI去競爭，把人類的比賽下好就行。他坦言與AlphaGo對戰後落淚，感覺「十幾年的努力失去了意義」。

在談及AI對圍棋「衝擊」的問題時，柯潔回憶，2017年在中國烏鎮圍棋峰會上，自己代表人類向AI發起挑戰最後失敗的經歷。他略帶失落地說，當時在與AI「對戰」後，自己體會到了深深的無力感。

他指，在他看來，AI發展的趨勢無法阻擋。而這次比賽失敗後，他也深陷焦慮，並反思圍棋存在的意義，「我會思考，AI現在下棋這麼厲害，那我們下棋還有沒有意義？我下了20多年棋，是在純粹浪費生命嗎？會有很多這種痛苦的想法。」

談到AI給行業帶來的「毀滅感」，柯潔在節目上建議要多提升認知，不要等到AI完全取代行業的時候，再去做改變。

2017年比賽之後，他開始意識到圍棋不再是生活的唯一。關於未來，他開始做更多規劃。2019年5月，柯潔正式保送清華大學，成為「工商管理經體班」專業新生。在圍棋之外，現在的他喜歡聲樂與賽車，還花費大量時間營運自己的帳號。不過他稱仍喜歡圍棋，「能夠有理由再去下的時候，我可能還是會去下。」

柯潔在2017年以0:3輸了谷歌AlphaGo，並在比賽中傷心落淚。柯潔表示，在對局的時候哭了，是因為自己不甘心，不甘心就這樣結束與人工智能的對抗，「哭完，也就釋然了」，他指，AlphaGo只是在技術上戰勝了人類，並沒有感受到它對圍棋的熱愛，對它來說，最激烈的情緒也不過是勝利表上跳動的數字，而人類最可貴的是鮮活的情感、靈動的思想。