陸男託運「中華獵犬之王」700公里不治 狗主索賠近4萬元

聯合報／ 大陸中心／即時報導
柯先生稱從廣東湛江托運的下司犬，出發時狀態正常。圖／取自揚子新聞
被譽為「中華獵犬之王」的「下司犬」，是大陸唯一獲國際認可的世界級獵犬品種，原產貴州黔東南苗族侗族自治州凱里市下司鎮而得名。日前廣東湛江1名柯姓男子轉讓友人1隻下司犬，卻在順風車託運途中不幸身亡。事後，柯男先後向湛江、成都相關部門投訴該車主與平台，並提出9,000元（人民幣，單位下同，約新台幣38,475元）的賠償要求，目前尚在調解中。

陸媒紅星新聞6日報導，今年4月柯先生迎來1隻毛色金黃的下司犬，喚牠「黃金下司犬」。養約1個月後被朋友相中，出價8,680元，柯先生將犬隻轉手。

5月16日，柯先生在哈囉平台下單「順風車」服務託運該狗，付了222.7元車費，次日從廣東湛江吳川市淺水鎮出發，前往揭陽，次日朋友另添150元作高速過路費。

17日，這隻下司犬被裝進籠子，放置在順風車後備箱。柯先生叮囑務必打開小通道通風，導航軟體顯示，車行700多公里，途經廣州、東莞，總時長逾7小時，抵達揭陽時友人打開後備箱，卻發現狗已死亡

柯先生稱，朋友聽車上其他乘客說，通風口原本打開，但司機途中又接了其他乘客，之後便關上了，送到時狗已死了。

因為哈囉平台部分業務在成都，柯先生向成都相關部門投訴。柯指，這3個多月來接連向湛江、成都12345（市民熱線）和哈囉平台投訴，求償9,000元的訴求至今沒有著落。據悉，成都相關部門已督促哈囉平台主動與柯先生溝通協商。

當事車主則向媒體表示，面對索賠是「被敲詐」，還指早為此事向公安機關報案，「該我賠的我賠，不該我賠的我就不會賠」，表示交由相關部門處理。

哈囉平台位於上海的總部回應，「寵物託運會使平台大量安全產品失效，哈囉順風車不建議使用順風車託運寵物。一旦行程中寵物發生意外，平台無力進行風險監控和及時的安全介入」，並表示哈囉順風車已在接單頁面、使用者協議等處提醒使用者不可寵物託運。

針對此事，哈囉順風車則表示已限制車主接單，要求車主配合還原行程、配合善後。

