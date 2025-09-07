快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

8歲童肚子突劇痛 送醫檢查竟得「結腸癌」…恐是兩類食物惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
河南鄭州一名僅8歲的男童，日前在家中突然出現劇烈腹痛，送醫發現確診結腸癌。示意圖／AI生成

河南鄭州一名8歲的男童，日前在家中突然出現劇烈腹痛，家長起初以為只是腸胃炎，未特別在意，直到送醫檢查才驚覺竟是結腸癌。

根據《快科技》報導，男童家屬透露，孩子自幼兒園時期便常以方便麵（泡麵）、辣條（辣味零食）取代正餐，長期養成偏食與不健康的飲食習慣，醫師研判，這或許是導致疾病的重要誘因之一。

主治醫師指出，高油、高鹽與辛辣刺激性的食品，會對兒童尚未發育完全的腸胃系統造成沉重負擔，長期攝取恐增加消化道疾病，甚至癌症的風險。目前該名男童已接受治療，後續康復狀況仍需觀察。

此外，小朋友常見腹痛狀況，主要可分為急性與慢性兩類，兒童專科醫師李致有指出，急性腹痛屬於突然發生，休息也難以緩解，若未及時處理可能危及生命；而慢性腹痛則是持續超過六周的症狀，雖不至於立即危險，但常與胃炎、胃食道逆流、子宮內膜異位、慢性腸炎或便秘等疾病有關。

