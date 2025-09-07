聽新聞
過度聯想？武漢大學入學典禮「白椅+紅圓貼紙」 被指像日本國旗引議
武漢大學日前舉行開學典禮，為引導師生入座、分區標識，部分白色座椅靠背貼上紅色圓形標籤引爭議，有網友認為形似日本國旗。對此，武漢大學黨委研究生工作部說明，該紅色標籤是為了工作分類，「引發誤讀」深感抱歉。顯見大陸紀念對日抗戰勝利80周年、且適逢九三閱兵結束，社會仍對於日本符碼具高度敏感性。
武漢大學5日於卓爾體育館舉行2025級研究生新生開學典禮，白色座椅靠背貼上紅色圓形標籤的圖片在網上流傳，被認為疑似日本國旗，引發爭議，有網友抨擊武漢大學欠缺政治敏感度。
武漢大學回應，為引導師生按設計的造型圖案入場就座，工作團隊在部分白色座椅和藍色座椅靠背上，用紅色、黃色等不同顏色和圓形、五角星形等不同形狀的標籤進行分類標識，其中部分白色座椅靠背所貼紅色圓形標籤「引發了誤讀」，對此深表歉意，「今後將更加注重工作細節，提高工作嚴謹性。」
大陸為紀念抗戰勝利80周年的九三大閱兵剛結束，有部分觀點認為，武大事件缺失了最基礎的文化敏感性評估。
總和大陸網路輿論，有網友認為，要注重標誌的文化意義，不能缺乏對歷史情感的基本尊重。但也有網友認為「看到紅圈就想起抗戰歷史，孩子能在這種環境下學習嗎？」、「標識本身就是中性符號，過度聯想，反而削弱了學校的學術氛圍」。
