疑醉酒闖禍…武漢鬧區汽車撞人釀7傷 24歲司機被捕調查中
湖北武漢市區6日晚間發生汽車撞人事件，已知造成7人受傷，目前均無生命危險，肇事司機24歲耿姓男子被抓，目前事故原因正調查中。
武漢警方7日在帳號「平安江漢」上發布警情通報稱，6日22時20分許，轄區花樓街交通路路口發生交通事故，造成7人受傷，均無生命危險。通報稱，民警迅速到場處置，會同120將傷者緊急送醫救治，並將肇事司機24歲的耿姓男子抓獲。事故正在進一步調查處理中。
肇事地點花樓街交通路路口，地處江漢區核心商圈，周邊商業設施密集、夜間人流車流較大。從大陸網傳影片顯示，事故發生後，多輛受損汽車停在路面，多名路人受傷。有男子扶著頭部流血躺地的女友，等候救援，也有女性行人在地上不省人事，身旁遺有大灘血漬。
至於男子為何犯案，有網友擔憂是蓄意的主觀故意、蓄意報復社會。但與此同時，大陸網上也有自稱目擊者指，肇事司機疑醉酒，連撞3車及多名路人後下車逃走，但被警方拘捕，目前尚待警方公布調查結果。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
