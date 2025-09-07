疑醉酒闖禍…武漢鬧區汽車撞人釀7傷 24歲司機被捕調查中

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
湖北武漢市區6日晚間發生汽車撞人事件，造成7人受傷，目前均無生命危險，肇事司機為24歲耿姓男子被抓，目前事故原因正調查中。圖／取自大風新聞
湖北武漢市區6日晚間發生汽車撞人事件，造成7人受傷，目前均無生命危險，肇事司機為24歲耿姓男子被抓，目前事故原因正調查中。圖／取自大風新聞

湖北武漢市區6日晚間發生汽車撞人事件，已知造成7人受傷，目前均無生命危險，肇事司機24歲耿姓男子被抓，目前事故原因正調查中。

武漢警方7日在帳號「平安江漢」上發布警情通報稱，6日22時20分許，轄區花樓街交通路路口發生交通事故，造成7人受傷，均無生命危險。通報稱，民警迅速到場處置，會同120將傷者緊急送醫救治，並將肇事司機24歲的耿姓男子抓獲。事故正在進一步調查處理中。

肇事地點花樓街交通路路口，地處江漢區核心商圈，周邊商業設施密集、夜間人流車流較大。從大陸網傳影片顯示，事故發生後，多輛受損汽車停在路面，多名路人受傷。有男子扶著頭部流血躺地的女友，等候救援，也有女性行人在地上不省人事，身旁遺有大灘血漬。

至於男子為何犯案，有網友擔憂是蓄意的主觀故意、蓄意報復社會。但與此同時，大陸網上也有自稱目擊者指，肇事司機疑醉酒，連撞3車及多名路人後下車逃走，但被警方拘捕，目前尚待警方公布調查結果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 武漢 交通事故

過度聯想？武漢大學入學典禮「白椅+紅圓貼紙」 被指像日本國旗引議

武漢大學日前舉行開學典禮，為引導師生入座、分區標識，部分白色座椅靠背貼上紅色圓形標籤引爭議，有網友認為形似日本國旗。對此...

颱風「塔巴」估8日凌晨廣東沿海登陸 華南地區多地風雨增強

大陸中央氣象台最新消息，未來3天，颱風「塔巴」將影響華南、雲南等地和南海海域，關注可能引發的山洪、地質災害、中小河流洪水...

中共四中全會前 「金融虎」易會滿被查

在下月將召開四中全會前、九三閱兵後，中共官場出現首個震撼彈，曾任證監會主席的易會滿昨因「涉嫌嚴重違紀違法」被中共中紀委審...

買月餅反被教育？桃李麵包挨批「惹怒打工人」 抖音竟漲粉超8000人

大陸A股上市公司桃李麵包，日前一則宣傳旗下五仁月餅「桃李蛋月燒」的電梯廣告引發爭議。該廣告語為：「有人說五仁不好吃，...

拚2030世足 陸國足公開選聘教頭 網嘲：反正輸 街上隨便拉

中國足球協會昨公開選聘國家男子足球隊主教練，條件60歲以下，國籍不限，具國際足聯、洲際足聯主辦的國家隊正式賽事決賽階段主...

