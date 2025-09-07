上海潮玩大爆發 家長力挺「滿足情緒價值」

快訊

中央社／ 上海7日電

上海潮玩、二次元周邊的店家大爆發，快閃店與合作聯名不間斷，商機逾千億。記者走訪上海著名二次元百貨，民眾購買周邊不手軟。有學生與家長一同前來，媽媽開明表示，當前社會氣氛壓抑，物品能滿足情緒價值就夠了。

時隔半年再度來到上海，隱約感覺這座城市又變得更「可愛」了，販售潮玩、二次元動漫周邊的店家大爆發，在百貨公司走個五分鐘就能遇見兩三間。現在上海已經不只流行LABUBU、JELLYCAT、吉伊卡哇等特定IP，許多集合多種IP的綜合型潮玩店、雜物店興起，販售包括寶可夢、三麗鷗、迪士尼，乃至日本動漫IP如名偵探柯南、葬送的芙莉蓮等各種IP的公仔、絨毛玩偶、盲盒等周邊。

就連書店也被捲入這股潮玩風潮，上海的蔦屋書店直接賣起吉伊卡哇玩偶；日本傢俱品牌宜得利也入境隨俗，在入口顯眼處擺放寶可夢與三麗鷗公仔、玩偶、杯盤。時常進行聯名的日系服飾品牌Uniqlo也不放過這波商機，推出與泡泡瑪特旗下角色「LABUBU」的聯名服飾。

快閃店更是少不了的。8月的上海出現動物方城市、線條小狗、名創優品聯名吉伊卡哇等各種快閃，巨大的卡通人物擺在商場中央或是路邊博眼球，讓這座城市被可愛氛圍籠罩，也吸引大批民眾前往拍照與購物。這波潮玩大爆發的現象背後，是高達千億的商機。

陸媒證券時報報導，潮玩消費正迎來爆發式增長，根據「中國潮玩與動漫產業發展報告（2024）」顯示，中國潮玩產業規模預計2026年將達到人民幣1101億元（約新台幣4706億元），年均增速超20%。

記者週末來到上海著名二次元的百貨靜安大悅城，這座百貨聚集許多潮玩與動漫周邊店家，一走進去，可以看見各種Cosplay裝扮、以及背著「痛包」展示心愛周邊的民眾。恰逢日本人氣動漫「JOJO」在此舉辦快閃店，週末下午，快閃店前排起長長人龍。

現場一名剛逛完快閃店的JOJO粉絲表示，她參加兩場快閃活動，總共花費約人民幣800元。她平均每月大約花500至600元在買周邊，「或者是出的東西很多的時候，那可能也會到1、2000元」。儘管偶爾月底拮据時也會感到後悔，她仍表示「沒辦法、沒辦法」，依然願意掏錢。

除了20幾歲的年輕人之外，靜安大悅城內也可看見一些年紀大約高中、由媽媽陪同而來的青少年。記者隨機訪問一名高中生葉椿野（化名），她在媽媽陪同下從廣西來上海看日本明星星野源，因此包包裡背著許多星野源周邊Q版玩偶，整包價值算起來大約人民幣700元左右。她還分享，昨天才買了一支價值1000多元的任天堂旗下遊戲「薩爾達」的大師之劍。

有趣的是，一旁媽媽的對她有限度的購買二次元周邊表示非常支持，「你說它沒有用嘛，可是它會給我們一種情緒的價值。」她說，現在這些二次元周邊之所以流行，與社會氛圍有關，「其實我們這個社會太壓抑了，有些壓力，都在捲嘛。」黃媽媽認為，這些物品能帶來情緒價值的滿足、證明還是對生活有熱愛，這樣就足夠了。

潮玩與二次元經濟的背後，是一塊更大的「情緒經濟」市場。官媒新華社旗下的「經濟參考報」一篇文章指出，在中國年輕人成為消費主力，願意為「悅己」和「興趣」買單之下，「情緒經濟」正從消費新現象躍升為驅動增長的新引擎，預計2025年中國情緒消費規模將突破2兆元。

上海 快閃 情緒

