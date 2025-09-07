颱風「塔巴」估8日凌晨廣東沿海登陸 華南地區多地風雨增強

大陸中央氣象台最新消息，未來3天，颱風「塔巴」將影響華南、雲南等地和南海海域，關注可能引發的山洪、地質災害、中小河流洪水、城市內澇等災害及大風危害。同時，廣東將防風應急響應提升為Ⅲ級。

中新網報導，6日晚間8時，南海熱帶低壓加強為今年第16號颱風「塔巴」，7日早晨5時，其中心位於廣東省茂名市電白區東南方向約495公里的南海北部海面上。大陸中央氣象台7日6時發布颱風黃色預警。預計「塔巴」將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，並將於8日凌晨到中午，在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

受颱風氣流影響，大陸多地有大風、大雨。7日上午8時至8日上午8時，預計南海大部分地區、西沙、中沙群島和黃岩島附近海域；廣東沿海、珠江口區、海南島東部沿海，將有6-8級大風；福建東南部、廣東中南部、海南島東部等地部分地區有大到暴雨。今起3天，華南地區多地風雨增強。

不過，大陸多地仍處高溫。本月初，南方高溫先減又增，5日為近期最強盛；6日開始，隨著北方冷空氣滲透南下，南方高溫縮減，重慶、武漢、合肥、長沙等地退出高溫圈。

今起1星期，預計南方高溫暫歇，但今年的高溫季仍不會落幕。7至10日，南方高溫預計將繼續縮減，但浙江、上海、江西多地仍有高溫，其中杭州的「高溫連續劇」已持續35天，預計今、明2天高溫仍不退場，或打破連續高溫日數歷史紀錄（目前紀錄為35天）。

在大陸，近日南北方氣溫對比鮮明，呈現「南北兩重天」。受冷空氣影響，北方多地秋涼漸起。6日包含呼和浩特、太原、西安、銀川等地氣溫創今年以來新低。預計8日前後，東北最低氣溫將普遍創新低，大城市中，哈爾濱、長春最低氣溫將分別只有12℃、11℃，或創立秋後新低。