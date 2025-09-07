聽新聞
0:00 / 0:00
陸企反腐潮 字節跳動辭退百人
多家陸企推動內部反腐，據字節跳動（抖音母公司）近日通報，第二季，有一百名員工因「觸犯公司紅線」被辭退。除字節跳動外，嗶哩嗶哩、維品會、騰訊、京東、餓了麼也均曾發布甚至定期發布類似反腐或員工遭調查的通報，顯示陸企「自查自糾」已成為常態。
據澎湃新聞引述字節跳動企業紀律與職業道德委員會四日發布的今年第三號通報，稱第二季有一百名員工因觸犯公司紅線被辭退。
通報稱，十八人涉刑事犯罪、惡意損害公司利益等嚴重情節被實名通報，八人涉嫌刑事犯罪已移交司法機關。違規原因包括參與外部付費訪談，和編造、散播損害公司和員工聲譽的不實訊息等。
字節跳動已經連續多季發布類似反腐通報，今年三月，字節跳動曾在內部反腐通報中指出，去年全年，辭退違規員工三百五十三人；前年，查處舞弊類違規案件一百七十七起，有一百三十六人因「觸犯廉潔紅線」被辭退等。
另一大陸網路平台巨頭騰訊，已連續六年發布反舞弊調查部通報，共累計查處案件超過三百九十起，辭退多達五百五十人；物流巨頭京東去年亦調查內部反腐案兩百二十一起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言