中共四中全會前 「金融虎」易會滿被查

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中共中紀委昨天通報，曾任大陸證監會主席的易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。新華社
在下月將召開四中全會前、九三閱兵後，中共官場出現首個震撼彈，曾任證監會主席的易會滿昨因「涉嫌嚴重違紀違法」被中共中紀委審查調查，成為大陸今年落馬的四十一名中管幹部中，最受注目的「金融虎」。

據中共中紀委昨天近午時通報，十四屆大陸全國政協經濟委員會副主任易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

時值中共九三閱兵後，軍委副主席何衛東仍失蹤，下月將召開四中全會之際，易會滿的落馬受到關注。此前，路透五日報導就已援引匿名消息人士報料，易會滿正因涉嫌貪腐接受調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任證監會主席期間獲取不當利益；經濟觀察網還報導稱，易會滿是在八月二十九日前後，和幾名家人一起被帶走調查。

易會滿現年六十歲，曾長期在大陸國有四大行之一的工商銀行工作，歷任浙江省分行副行長、江蘇省分行行長、北京市分行行長等，後於二○○五年擠入高級管理層，從工商銀行黨委委員，一路升任行長，至二○一六年任黨委書記、董事長，二○一九年接掌證監會。

易會滿剛任中國證監會主席時，Ａ股正處低迷，因他推行多項重大改革，設立科創板並試點註冊制，和提高上市公司質量，提出「零容忍」監管方針等一度備受看好，但從具體成績單來看，易任內五年間Ａ股頻繁波動，有二十次跌破三千點大關，上證指數共僅小漲一百九十點，Ａ股上市公司則增加約一千七百家。

然，去年二月Ａ股暴跌時，易會滿意外被免職，由上海市副市長吳清接棒，官方並未給出理由，易會滿退居政協，任大陸全國政協委員、政協經濟委員會駐會副主任。

就易會滿此次被查，新浪證券分析，因他曾在工行長達三十四年，或與該行推進反腐縱深有關。且在易會滿被查前，今年已有多名他的「同學」、「同鄉」落馬，使得傳言一直甚囂塵上，例如四月，前中國農業銀行數據中心黨委委員林鵬被查，五月，前工行浙江分行黨委書記沈榮勤被查等；近一年來，也有多名大陸證監系統官員落馬甚至已遭處分，包括前副主席王建軍、黨委委員王會民等數人。

易會滿上次公開露面是六月參加大陸全國政協的「優化重大生產力布局」調研，前一次公開露面訊息是七月底，參加全國政協召開的「做好當前穩外貿工作」重點提案辦理協商會。

