重慶標語主事者戚洪：悲憤所以行動 但不要仇恨

重慶反共標語事件主事者戚洪說，反抗行動的關鍵在於決心，「擔心那麼多幹什麼？我不喜歡忍耐，而是更加悲憤」。和這兩年中國社會出現的多起無差別攻擊事件當事人不同的是，他有勇也有謀，並且沒有停留在報復與仇恨中。

8月29日，重慶大學城的一棟大樓牆面上出現巨幅投影的反共標語，事件震驚海內外。不僅因為在監控密布的中國，這件事得以在眾目睽睽下發生，而且主事者並未落網。

一個星期過去，人在英國的戚洪生活還沒有完全正常。他告訴中央社記者，自己這些天已經瘦了十幾斤，太太臉色也不好，他們主要擔心連累親友，已經有兩個在重慶的朋友被抓去審訊。

他在事件前就已經帶著妻子和兩個孩子到英國，然後以遠端操作的方式完成了投影。事前沒有人知道他的計畫，包括妻子。「任何人知道了都有危險，沒人知道更好；但凡有人知道了，也是增加我的危險。」他說，出國時有跟家人說，可能不會回去了。

●科技監控不是政府專利

這些投影出的巨幅標語包括：「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政！」「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回！」「起來吧不願意做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利！」「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台！」

警方花了約50分鐘才在一家旅館房間找到投影設備。房間裡的監視器拍下了警察衝入房間時忙著關閉投影機的影像，警察還找到了戚洪留給他們的信，信上寫道：「也許你現在是受益人，但在這片土地上有一天你一定是受害者。」勸他們不要「助紂為虐」。

重慶大樓上的反共標語、給警察的信以及警察衝入旅館房間的影片，幾個小時後被發布到網上。透過X平台「李老師不是你老師」等帳號，影片大量轉發，全世界都知道發生了什麼事，即使在中國境內無法討論此事，隔天也有些自媒體以「向勇士致敬」等標題簡短發文。

戚洪接受中央社記者通話專訪時說，再嚴密的監控都有漏洞，尤其落實科技監控關鍵還在於人，「科技監控是兩面的，當局監控我們，那反過來我們也可以監控你」。

他說科技肯定提供了更多反抗的工具和機會，但自己其實也沒有運用什麼高科技，他使用雷射雕刻機刻投影片、遠端控制設備，這些都是現成產品。

這次事件以後，他認為當局維穩肯定會有一些改變，譬如加強旅館住宿登記查核之類。但除非官方都不讓所有的人住旅館、不讓大家出國、不准用刀子、不賣投影機，「除非社會不運轉了，就像回到封城一樣」，否則不可能禁絕這些事。

●反抗行動並不突然

這次反抗政府的行動並不是突然的。戚洪平常就很敢言，每年「六四」紀念日也會在微信朋友圈發文，「朋友們都不敢點讚」。

1982年出生在農村的戚洪，16歲就輟學打工，因為沒有暫住證，年輕時曾在廣東和北京多次遭警察拘留、毆打。後來他在北京安頓了下來，因著孩子就學的問題，開始知道許志永等一批公知（公共知識分子）及很多維權律師，他們公開要求政府守法、按規則辦事。一開始戚洪還覺得距離這些知識菁英很遙遠，但思想由此一點一點轉變。

許志永如今還在獄中服刑。他早在2000年就創辦民間組織，關注公民權利和城市新移民子女的受教育權利。

戚洪說，小的時候覺得受到壓迫，感覺無奈；以前的人受了壓迫和欺負就想報復，但他後來知道了公知、律師維權這些事情，自己又學佛，反對仇恨。

他對這兩年中國社會增多的無差別攻擊事件表示出一定的理解，「我相信平常好的時候他們也不想傷害別人」。而他自己在思考這些問題和行動時，是更理性的，也考慮到安全。

至於這次行動的近因，除了受到「北京四通橋勇士」彭立發掛橫幅標語的啟發，他也深感繼續在中國的生活沒有意義，「覺得喘不過氣來了，這種生活和自己想要的、與生命本身是有衝突的，活得沒有希望感」。

他認為抗議行動本身並不難，關鍵就是決心。「擔心那麼多幹什麼？我不喜歡忍耐，而是更加悲憤各個階層被對待的方式。」學佛也讓他更憐憫生活在中國的人，更能感受到共產黨體制對人民身心靈造成的後果。只是他並沒有想到這次行動迴響這麼大，更不認為自己是英雄、勇士。

●反對兩岸間製造仇恨

戚洪沒有來過台灣，他從各種訊息中認識到，台灣保留了一些中華傳統文化；台灣的民主在大陸的宣傳就是「很亂」，但他認為允許不同的聲音是好事，「我們這裡只有一種聲音，投票就是贊成贊成」。他還說，台灣民眾見到官員不必卑躬屈膝；老百姓很自由，敢說想說的話。

他這次離開中國時，並沒有考慮來台灣。除了了解台灣的法律基本上不會收大陸過來避難的人之外，他還聽說很多香港人到台灣沒有獲得預期的對待，加上兩岸的對立，他很清楚作為一個中國人，現在在台灣會面臨爭議。

戚洪說，雖然確實中共對台灣帶來威脅，他也能理解這會帶來恐懼，但不贊同製造對立。他對台灣人的感覺是親人，有共同的語言文字和相近的文化，他的外公還是國民黨軍官。「台灣的老百姓沒有必要去仇視大陸人。雖然有些大陸人被蠱惑，但他們也是受害者。」他說自己堅決反感製造仇恨，因為沒有意義。

目前戚洪一家人在英國，關於前途還有很多不確定，對此他十分低調。「我肯定不能回大陸，就算讓我回去，也肯定不會回去。去那個地方，死和活沒什麼區別。」他表示，很多狀態要過一陣子再說，並期待未來能在新環境中繼續學習新事物。