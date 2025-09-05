聽新聞
廣州市便利境外旅客 離境退稅店破790家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家稅務總局廣州市稅務局指，2025年1月至8月，廣州市離境退稅商店已突破790家，目前已做到11個城區全部覆蓋，開出退稅申請單逾1.9萬份，同比增長322%。

中新社報導，自商務部、國家稅務總局等部門於今年4月發布「關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知」以來，廣州市稅務部門多措並舉優化離境退稅服務，降低退稅商店備案門檻，起退點下調至200元人民幣。

為進一步便利境外旅客離境退稅，國家稅務總局廣州市稅務局3日聯合廣州市商務局等，在廣百百貨北京路店推出「即買即退」集中退付點，實現「全城離境退稅、市內一點通辦」的服務模式。

「即買即退」集中退付是指境外旅客在全市任意離境退稅商店購買退稅物品後，在集中退付點辦理信用卡預授權，凡符合「即買即退」服務的退稅物品金額累計不超過22萬元人民幣、17天內從廣州離境等相關辦理條件的旅客，即可在集中退付點現場領取退稅款。

「集中退付點模式打破了單店服務的局限，境外旅客在北京路乃至全市其他離境退稅商店購物的商品，均可在此集中辦理現金退付，大幅節省了退稅的時間成本」。廣州市廣百股份有限公司北京路分公司總經理冼秋賢說。

廣百百貨北京路店坐落於廣州市越秀區千年古道北京路步行街的核心地段，周圍匯聚了新大新、光明廣場等綜合商業體，以及大佛寺、南越王博物院等歷史文化地標。截至今年8月，廣州市廣百股份有限公司旗下門店已累計辦理離境退稅業務超1500宗，同比增長近200%，帶動銷售金額同比增長近400%。

廣州 北京

