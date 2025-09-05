聽新聞
0:00 / 0:00

南航新航線 廣州可直飛利雅得

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國南方航空公司2日正式開通廣州至沙烏地阿拉伯首都利雅得航線。當日15時52分，載有263名旅客的南航CZ375航班從廣州順利起飛，前往利雅得。

中新社報導，該航線由空客A330寬體機型執飛，每周二、四、六執行3個往返。去程航班號CZ375，飛行時間約9.5小時；回程航班號CZ376，飛行時間約8.5小時。這也是繼廣州至迪拜、廣州至多哈、廣州至伊斯坦堡航線後，南航暑運旺季在中東地區執行的第四條廣州往返航線。航線開通後，廣州直飛中東地區航線航班量將達到每周27個往返。

據瞭解，南航依託與沙特航空公司的合作，方便旅客在乘坐南航廣州至利雅得航班後，便捷銜接至沙特境內、中東及非洲地區共18個目的地。

廣州 航線 航班

延伸閱讀

FBI「美工刀行動」查緝芬太尼 起訴22名中國公民

閱兵前夕廣州傳無差別撞人 白布蓋頭畫面傳出…警澄清

大摩：陸房市第4季有望回溫 下半年展望正面

成龍鹹魚大翻身！終於不是「票房毒藥」　口碑票房雙贏

相關新聞

王楚欽赴北大新生報到！低調從後門進入仍引轟動 身上這衣服也紅了

9月2日，北京大學研究生新生報到，桌球奧運冠軍王楚欽也現身，此前他被北京大學體育教研部錄取為非定向的全日制體育碩士研究生...

南航新航線 廣州可直飛利雅得

中國南方航空公司2日正式開通廣州至沙烏地阿拉伯首都利雅得航線。當日15時52分，載有263名旅客的南航CZ375航班從廣...

廣州市便利境外旅客 離境退稅店破790家

中國國家稅務總局廣州市稅務局指，2025年1月至8月，廣州市離境退稅商店已突破790家，目前已做到11個城區全部覆蓋，開...

中國海南海豹「阿儂」暴紅 遊客圍堵搶拍 當局將採取行動

海南文昌市東郊鎮的一處海灘近日因野生海豹「阿儂」熱鬧了起來，隨著「阿儂」在網上走紅，不少遊客慕名來看海豹；當地居民反映，...

閱兵前夕廣州傳無差別撞人 白布蓋頭畫面傳出…警澄清

九三閱兵前夕，廣州2日晚發生一起疑似無差別衝撞事件，官方通報一名40歲肇事司機葉某被當場控制，有6人受傷，原因為「疲勞駕...

打破「液體核」印象！陸科研團隊發現火星有「固體內核」似地球

中國科學技術大學孫道遠、毛竹教授團隊聯合外國學者，首次確證火星內部存在半徑約600公里的固體內核，打破過往「火星核全由液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。