聽新聞
0:00 / 0:00
南航新航線 廣州可直飛利雅得
中國南方航空公司2日正式開通廣州至沙烏地阿拉伯首都利雅得航線。當日15時52分，載有263名旅客的南航CZ375航班從廣州順利起飛，前往利雅得。
中新社報導，該航線由空客A330寬體機型執飛，每周二、四、六執行3個往返。去程航班號CZ375，飛行時間約9.5小時；回程航班號CZ376，飛行時間約8.5小時。這也是繼廣州至迪拜、廣州至多哈、廣州至伊斯坦堡航線後，南航暑運旺季在中東地區執行的第四條廣州往返航線。航線開通後，廣州直飛中東地區航線航班量將達到每周27個往返。
據瞭解，南航依託與沙特航空公司的合作，方便旅客在乘坐南航廣州至利雅得航班後，便捷銜接至沙特境內、中東及非洲地區共18個目的地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言