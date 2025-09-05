南航新航線 廣州可直飛利雅得

中國南方航空公司2日正式開通廣州至沙烏地阿拉伯首都利雅得航線。當日15時52分，載有263名旅客的南航CZ375航班從廣州順利起飛，前往利雅得。

中新社報導，該航線由空客A330寬體機型執飛，每周二、四、六執行3個往返。去程航班號CZ375，飛行時間約9.5小時；回程航班號CZ376，飛行時間約8.5小時。這也是繼廣州至迪拜、廣州至多哈、廣州至伊斯坦堡航線後，南航暑運旺季在中東地區執行的第四條廣州往返航線。航線開通後，廣州直飛中東地區航線航班量將達到每周27個往返。

據瞭解，南航依託與沙特航空公司的合作，方便旅客在乘坐南航廣州至利雅得航班後，便捷銜接至沙特境內、中東及非洲地區共18個目的地。