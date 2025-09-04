少林寺釋永信被查後…河南省佛教協會：樹立「國大於教」觀念

少林寺前住持（方丈）釋永信7月底因涉及貪汙、犯色戒並育有私生子被查，並遭註銷戒牒，逐出佛門後，河南省佛教協會4日最新發聲表示，將帶領全省佛教界深刻反思警醒、整改，全面重塑管理體制，並將引導教職人員牢固樹立「國大於教」的正確觀念。

河南省佛教協會4日在「河南省民族宗教委」微信公眾號，針對釋永信被查，發布題為「守法遵規 正心持戒 維護禪宗祖庭清淨莊嚴」的文章，指他「目無國法」，罔顧教規，六根不淨、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，所作所為性質惡劣、影響極壞，侵蝕了佛教的健康肌體、影響了河南省的良好形象。

河南省佛教協會表示，堅決擁護、堅定支持對釋永信依法依規嚴肅處理，並將帶領全省佛教界深刻反思警醒，深刻汲取教訓，深刻對照整改；並稱將堅持從嚴治教、完善機制、強化約束，指導各地佛教團體、佛教活動場所進一步健全教職人員監督管理制度，緊盯違規犯戒行為，加大懲戒力度，真正讓「一處犯戒，處處受限」成為常態。

河南省佛教協會也說，將教育引導教職人員牢固樹立國大於教、國法大於教規、教民首先是公民的正確觀念；依法依規開展宗教活動、管理教內事務。並將緊緊圍繞推動大陸「佛教中國化」目標，全力指導少林寺僧團正確認識禪宗祖庭的定位，秉持初心、痛定思痛、迎難而上，全面重塑管理體制、運行機制。

此前，少林寺7月27日通報，釋永信（原名劉應成）涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正在接受多部門聯合調查。

距離此通報1個多月過去，調查結果尚不明朗。此前有港媒披露，真正令釋永信被查的原因，並非財務和私德問題，而是他在今年2月走進了梵蒂岡，會見當時的教宗方濟各。

在釋永信官宣被查後，少林寺新任住持釋印樂傳推出「佛教996式」改革，清理商業化攤位，還要求清晨誦經，早上耕田，下午修行，並沒收手機禁止娛樂，也傳出數十位僧人在1周內集體離職的消息，雖然寺方稱其為不實言辭，但也反映了社會對少林寺改革的期待。