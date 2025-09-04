植樹40年 內蒙古科爾沁沙地綠色突圍

科爾沁沙地位於內蒙古東南部，是中國大陸最大的沙地，也是距離京津地區最近的沙塵源之一。這片曾經黃沙漫卷的廣袤土地如今重現疏林草原風光的逐綠之旅。

中新社報導，通遼市地處科爾沁沙地核心區域，自1978年「三北」防護林工程開啟，歷史上最大的人工生態林帶建設場景在此上演。到2014年，通遼市啟動了「千萬畝科爾沁沙地綜合治理工程」，從此綠意開始在黃沙間扎根蔓延。

科左後旗努古斯台鎮地處科爾沁沙地南緣，曾經沙化嚴重，生態環境極其脆弱。科左後旗林業工作站站長朝克吐在治沙一線工作了30年，最瞭解這裡的沙土，「我們這裡沙粒粗，沙子黏聚力差，要種樹沒那麼容易」。

為提高苗木的成活率，朝克吐團隊一遍遍挑選樹種、改良種植方式，最終摸索出「深栽淺埋」種植法，將苗木成活率由過去的50%左右提高到90%以上，節省水資源超過50%。

如今3000多萬畝嚴重沙化的土地得到有效治理，荒漠化和沙化面積實現「雙減」，森林覆蓋率從1978年的8.9%提升到19.49%，草原綜合植被蓋度達64.86%。

興安盟科右中旗位於科爾沁沙地鎖邊帶，原有沙地402萬畝，2012年開始實現「綠色突圍」。

從手抬肩扛、人工挖坑種樹，到無人機運輸、稻草固沙機作業，如今治沙人與黃沙的「硬磕」擺脫了人海戰術，運用到了智慧治沙。在此基礎上，科右中旗完成5.9萬畝裸露沙地治理，森林覆蓋率與草原植被蓋度分別攀升至18.54%和76.38%。

而曾經「全副武裝」頂著風沙栽種樹苗的人們，也有了錦綉生活。位於科爾沁沙地腹地的治沙經濟林品種錦綉海棠，栽培面積達35萬畝，果品銷往馬來西亞、菲律賓、泰國等東南亞國家，年產值近5億元人民幣。