陸93閱兵前夕 廣州驚傳無差別撞人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中共九三閱兵前夕，廣州發生一起無差別衝撞事故，造成多人受傷，傳有死者被蓋上白布，現場一片狼藉並拉起封鎖線，但官方通報稱6人受傷，無人死亡。圖／截自X平台「李老師不是你老師」
中共九三閱兵前夕，廣州二日晚間發生一起疑似無差別衝撞事件，大陸官方通報訊息稱，四十歲肇事司機葉某被當場控制，有六人受傷，原因為「疲勞駕駛」引發，排除酒駕嫌疑。不過，網傳畫面顯示，該車從廣州鶴洞橋底一路衝撞行人，直至海珠區莊頭公園才停下，有兒童倒地和疑似罹難者被蓋上白布的畫面，是否被低調處理引發關注。

由本名李穎的華僑教師經營的Ｘ平台帳號「李老師不是你老師」發文，二日晚間，有一車輛從廣州鶴洞橋底一路衝撞行人，直至海珠區莊頭公園發生嚴重撞擊才停下，行經數公里，還在人行道上暴衝，導致現場一片狼藉，肇事車輛受損嚴重。

據社交平台上投稿的畫面可見，公園和車輛行經沿途有多人倒地不起，包括一名女童，和一名被蓋上防水白布的疑似罹難者，而肇事車輛駕駛意識清醒，還與警方對話。事發後，四周還有許多被撞倒的護欄、電動車、自行車等，多位民眾圍觀和參與救援，救護車也隨之抵達拉起封鎖。

對此次事故，廣州市公安局交管支隊二日夜間通報稱，當天二十時二十五分，廣州市海珠區新南路莊頭公園北門發生一起交通事故，致六人受傷。通報指，接報後民警立刻到場處置，將四十歲肇事司機葉某當場控制，協助傷者送醫救治。

在大陸官方通報中稱，經初查，「事故系司機疲勞駕駛引發，已排除酒駕嫌疑」，並指「目前，事故正在進一步調查處理中」。然因適逢中共將舉行九三閱兵，官方通報與現場畫面出現落差，也引起網友是否被「低調處理」的質疑。

大陸近年幾次發生無差別傷人事件，尤以去年十一月珠海航展前，珠海也曾發生一起車輛無差別撞擊人群事故最受關注，當時造成多達三十八人死亡，四十七人受傷（不含肇事者）的慘劇。

