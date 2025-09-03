最快0.6秒就能抽血！00後陸男苦練「飛針」 患者驚覺無感：一點都不疼

為減輕患者抽血疼痛，福建泉州「00後」黃同學苦練「飛針」絕技，如今他技術嫻熟，單日抽血近百人次，最快穿刺僅0.6秒即可回血。

黃同學是一名醫學檢驗技士。他介紹，自己主要在檢驗科和輸血科工作，每天會為90至100人抽血。

黃同學稱，自己會在夜班當值期間反覆練習，在泡沫板（Foamboard）上畫血管，然後反覆琢磨進針的角度和力度，單個動作常重覆3000次左右，起初練到手指抽筋，「練著練著就學會了」。

他介紹，常規抽血穿刺可能要2至3秒，但自己最快穿刺僅0.6秒即可回血，「針就是從穿刺到進入到回血0.6秒，還可以再短，0.3到0.6秒這個樣子」，可以極大減輕患者的疼痛感，提升舒適感。

黃同學表示，經常有繼續找他抽血的患者，「抽完血聽到那些患者說，不疼，好厲害，就會覺得有一種莫名其妙的那種自豪感」。

延伸閱讀：

廣西男遭釘刺傷欲打破傷風針被打鹽水 醫生認財迷心竅：給個安慰

搞錯CT圖！五旬婦被誤診成絕症 四川省人民醫院致歉：嚴懲相關人員

文章授權轉載自《香港01》