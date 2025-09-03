快訊

中共九三閱兵直播…B站有2.3億人次瀏覽！環球時報：有近40萬台灣用戶觀看

聯合報／ 大陸中心／即時報導
9月3日，貴州大學安排師生在體育場集中觀看天安門廣場的閱兵儀式直播，學生還統一穿上迷彩服。（圖／取自《天眼新聞》）
9月3日，貴州大學安排師生在體育場集中觀看天安門廣場的閱兵儀式直播，學生還統一穿上迷彩服。（圖／取自《天眼新聞》）

你看了上午中共閱兵直播了嗎？中共今日上午在天安門廣場舉行「紀念中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，環球時報指出，據B站平台（Bilibili）統計，該平台閱兵全程直播累計觀看人次達2.3億次，評論互動1,480萬次。另，在B站有近40萬台灣用戶觀看了閱兵直播。

今天中國大陸各地各單位也都安排集體觀看上午的紀念活動直播。《南方網》報導，9月3日，華南農業大學積極組織師生員工通過各種方式收看「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」直播。

報導稱，在華南農業大學禮堂，校黨政領導、機關部處負責人、各民主黨派組織代表和師生代表近500人，早早來到會場，「期待這一歷史性時刻」。「收看過程中，受閱部隊鏗鏘有力的步伐、現代化武器裝備的亮相，引來會場陣陣讚嘆聲。師生們全神貫注，緊盯大屏幕，不時拿出手機記錄下精彩瞬間」。

貴州日報旗下新媒體《天眼新聞》也報導，9月3日，貴州大學師生在南校區體育場、東校區體育館、西二區體育場、報告廳等地集中觀看「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」閱兵儀式直播。

報導稱，早上8點50分，貴州大學賢正樓107報告廳內，數百人已經有序默默入座，現場座無虛席，師生們整齊地盯著眼前屏幕，「莊嚴而期待」。「當殲-16D、殲-20、殲-35A、殲-20S、殲-20A編隊震撼亮相時，台下的同學們忍不住發出驚嘆和歡呼」。

廣東華南農業大學近500人3日上午集體在禮堂觀看「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」大會直播。（圖／取自《南方網》）
廣東華南農業大學近500人3日上午集體在禮堂觀看「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」大會直播。（圖／取自《南方網》）

