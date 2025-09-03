快訊

九三閱兵前夕 廣州發生人行道衝撞案

中央社／ 上海3日電

中共九三閱兵前夕，廣州疑似發生無差別衝撞事件。一名40歲的葉姓男子駕車在人行道上一路衝撞，造成多人倒地不起。但在廣州警方通報中僅稱6人受傷，司機「疲勞駕駛」釀禍。

據X平台「李老師不是你老師」貼文，2日晚間，有一輛汽車由廣州鶴洞橋底一路衝撞行人，直到海珠區莊頭公園。據行車記錄器畫面，該車輛在人行道上暴衝，直到在公園處發生嚴重撞擊後停下。

據李老師發布的多段影片、照片可見，車禍現場一片狼藉，四處散落被撞倒的電動車和自行車，多人失去意識倒地不起，還包括一名幼童，民眾甚至合力抬車救人。現場有民眾倒在路邊，被蓋上防水布，疑似死亡。肇事車輛車頭毀損，但駕駛意識清醒，還能與警方對話。

廣州警方昨日晚間10時發布通報稱，2日晚間8時25分，廣州市海珠區新南路莊頭公園北門發生一起交通事故，致6人受傷。民警立即到場處置，將40歲肇事司機葉男當場控制。「經初查，事故系司機疲勞駕駛引發，已排除酒駕嫌疑。」

通報中未提及有死者，也未提及有兒童受傷，僅稱該事故是「疲勞駕駛」導致。有網友質疑是在中共九三閱兵前夕刻意淡化處理。

廣州 人行道 交通事故

