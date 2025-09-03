京津冀觀光列車上路 超大觀景窗沉浸賞景

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在景觀車廂可以全方位觀看窗外風景。 圖／本報北京傳真
在景觀車廂可以全方位觀看窗外風景。 圖／本報北京傳真

抬頭，超長LED天幕帶來震撼視覺體驗；從超大觀景窗和側頂天窗向外看，燕山疊翠、華北平原壯闊風光一覽無餘；窩進舒服的卡座按摩椅，給身心全方位「放個假」……最近，京津冀首列觀光旅遊列車「星光．燕趙號」新裝上線，搭載200餘名旅客從北京站出發，首站目的地承德。未來，這趟車還將去往秦皇島、張家口等目的地，覆蓋京津冀全境優質旅遊區域。

「星光．燕趙號」共7節編組，包含4節觀光車廂、1節主題餐車、1節全景觀光車廂和1節多功能娛樂車廂，最多可載客208人。車廂處處透露出文化氣息，掐絲琺瑯、景泰藍等非遺作品裝點，還有《韓熙載夜宴圖》、《胡人出獵圖》等明清畫家的作品圖案裝飾車廂。

走進列車多功能娛樂車廂和全景觀光車廂，超大觀景窗、側頂天窗與頂部LED天幕無縫銜接，與窗外青山綠水交相呼應。工作人員介紹，「車廂玻璃結合智慧調光膜與紫外防護膜的三層複合技術，能夠有效阻隔紫外線及熱量，並可自由調節車窗透光度，讓乘客享受純淨無暇的全景視野」。

4節觀光車廂內，電動按摩椅、可折疊桌板讓人放鬆身心，充裕的USB充電口方便充電。旅客對坐或品茗，或玩桌遊，享受優閒時光。也有旅客坐在對窗座椅上沉浸式賞景，陽光從車窗透進車廂，城郊景色在眼前一幕幕閃過，讓人愜意又放鬆。

列車還設置了兩個私享包廂，配備獨立衛生間，同樣是大尺寸景觀窗，方便賞景。吧台處，還能夠購買零食、飲料、撲克、冰箱貼，還有翻花扇、魯班鎖等非遺文創供旅客選擇。

旅途中，列車為乘客準備了「燕趙佳膳」特色餐飲。此外，列車適老化、舒適化功能升級，增設扶手、防滑地墊、急救用具、緊急呼叫按鈕、輪椅渡板等必要功能設備，對全年齡友好。

「星光．燕趙號」旅遊列車首期前往承德、秦皇島兩個方向，最低票價都是375元人民幣／人，還有「座車1大1小席位」、「座車2大1小席位」、「座車卡座席位」、「包廂」等產品可選。

車廂

延伸閱讀

AI智慧窗 透視黑熊生活日常

天津機場 2號盾構隧道安全貫通

獨／吃到飽也漲價了！台北喜來登十二廚 10/1起調漲「假日餐價」

基隆原民文化廣場將花4千萬改造增天幕 與彩色屋連一氣拚觀光

相關新聞

新能源車充電？機器人保母隨到

當自動駕駛技術與綠色能源深度融合，會碰撞出怎樣的火花？近日，在四川省德陽市的什邡鎣華大峽谷漂流景區，一輛通體銀灰色、方盒...

京津冀觀光列車上路 超大觀景窗沉浸賞景

抬頭，超長LED天幕帶來震撼視覺體驗；從超大觀景窗和側頂天窗向外看，燕山疊翠、華北平原壯闊風光一覽無餘；窩進舒服的卡座按...

川航發饅頭、花捲直接放乘客手中 南韓網友質疑不衛生

「南韓人稱川航發饅頭不衛生」的話題日前登上微博熱搜。據網友反映，部分外國網友在海外社交平台對四川航空在航班上提供饅頭和花...

販賣焦慮？中開學季「兒童指紋水杯」熱銷 還貴1倍

新學期開學，不少家長為孩子籌備學習及生活用品，其中，需要識別指紋才能解鎖的「兒童指紋水杯」成為熱門商品，更在電商平台占據...

廣西「甘蔗姐姐」籌錢救癌弟 獲捐23萬人民幣仍留遺憾

廣西欽州女孩黃德芬為了替罹患白血病的弟弟籌醫藥費，在街頭邊備戰考研邊賣甘蔗，經媒體報導後感動廣大網友，湧入超過23萬元（...

扶蘇、知潼、邕熙、雨桐… 山東小學新生名字吹古風

中國幼兒園、中小學1日開學啦，80後父母齊賀：「神獸歸籠」血壓終於正常了。山東濟南育秀中學小學部一年級的新生們1日面帶著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。