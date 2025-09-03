京津冀觀光列車上路 超大觀景窗沉浸賞景

抬頭，超長LED天幕帶來震撼視覺體驗；從超大觀景窗和側頂天窗向外看，燕山疊翠、華北平原壯闊風光一覽無餘；窩進舒服的卡座按摩椅，給身心全方位「放個假」……最近，京津冀首列觀光旅遊列車「星光．燕趙號」新裝上線，搭載200餘名旅客從北京站出發，首站目的地承德。未來，這趟車還將去往秦皇島、張家口等目的地，覆蓋京津冀全境優質旅遊區域。

「星光．燕趙號」共7節編組，包含4節觀光車廂、1節主題餐車、1節全景觀光車廂和1節多功能娛樂車廂，最多可載客208人。車廂處處透露出文化氣息，掐絲琺瑯、景泰藍等非遺作品裝點，還有《韓熙載夜宴圖》、《胡人出獵圖》等明清畫家的作品圖案裝飾車廂。

走進列車多功能娛樂車廂和全景觀光車廂，超大觀景窗、側頂天窗與頂部LED天幕無縫銜接，與窗外青山綠水交相呼應。工作人員介紹，「車廂玻璃結合智慧調光膜與紫外防護膜的三層複合技術，能夠有效阻隔紫外線及熱量，並可自由調節車窗透光度，讓乘客享受純淨無暇的全景視野」。

4節觀光車廂內，電動按摩椅、可折疊桌板讓人放鬆身心，充裕的USB充電口方便充電。旅客對坐或品茗，或玩桌遊，享受優閒時光。也有旅客坐在對窗座椅上沉浸式賞景，陽光從車窗透進車廂，城郊景色在眼前一幕幕閃過，讓人愜意又放鬆。

列車還設置了兩個私享包廂，配備獨立衛生間，同樣是大尺寸景觀窗，方便賞景。吧台處，還能夠購買零食、飲料、撲克、冰箱貼，還有翻花扇、魯班鎖等非遺文創供旅客選擇。

旅途中，列車為乘客準備了「燕趙佳膳」特色餐飲。此外，列車適老化、舒適化功能升級，增設扶手、防滑地墊、急救用具、緊急呼叫按鈕、輪椅渡板等必要功能設備，對全年齡友好。

「星光．燕趙號」旅遊列車首期前往承德、秦皇島兩個方向，最低票價都是375元人民幣／人，還有「座車1大1小席位」、「座車2大1小席位」、「座車卡座席位」、「包廂」等產品可選。