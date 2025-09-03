新能源車充電？機器人保母隨到

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
儲充機器人在景區為新能源汽車充電。 圖／本報德陽傳真
儲充機器人在景區為新能源汽車充電。 圖／本報德陽傳真

當自動駕駛技術與綠色能源深度融合，會碰撞出怎樣的火花？近日，在四川省德陽市的什邡鎣華大峽谷漂流景區，一輛通體銀灰色、方盒子造型的自動駕駛儲充機器人正靈活穿梭於停車場、漂流起點、觀景平台之間，為新能源車輛提供「隨停隨充」的智慧服務。

作為避暑熱門目的地，什邡鎣華山景區長期受困於充電樁覆蓋不足難題。該自動駕駛儲充機器人的到來精準破局，單台110千瓦時的儲電量可同時滿足4至5輛新能源車超快充需求。「（它）就像個大型移動充電寶，走到哪充到哪。」景區負責人感慨道，「現在遊客再也不用擔心排隊充電的問題」。

據了解，該機器人最大的優勢在於「動態調度」，可根據客流即時移動至需求區域，單台設備日均服務能力抵得上4個固定充電樁。尤其在午後用電高峰，它能自主前往負荷集中區，大幅提升補能效率，構建起「應急、保供、安全、便捷」的充電網路

德陽是大陸著名的清潔能源裝備製造基地，這台自動駕駛儲充機器人就來自當地一家綠色能源智慧裝備科技公司。目前，該企業已經與東方電氣、二重、欣旺達等知名企業形成了產業協同，將帶動什邡構建「材料—零部件—整機—場景應用」的機器人和氫能全產業鏈。

