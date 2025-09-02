陸「開學第一課」 強調中共在抗戰中的領導與模範作用

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中共九三閱兵將於明（3）日登場。大陸中小學於1日迎來新學年，新華社報導，大陸多地中小學都將抗戰故事作為「開學第一課」重點。此外，大陸官方亦同步派發新版歷史教材，強調中共在全民族抗戰中的政治領導、戰略指引與模範作用。

香港親北京媒體《大公報》指出，2025年《開學第一課》節目以「銘記與奮鬥」為題，1日在大陸多個平台播出。節目邀請英雄連隊官兵、紀念館館長、抗戰親歷者後代等講述抗戰故事，透過一面面戰旗、一封封家書回顧抗戰14年的歷程，弘揚抗戰精神，讓青少年銘記抗戰歷史、緬懷先烈。

《新藍網》則指，由於今年是抗戰勝利80周年，浙江全省中小學生1日開啟新學期，各校的「開學第一課」與抗戰相關安排看紅色電影、參觀抗戰紀念館、聆聽老兵故事。其中寧波余姚四明山紅軍小學，讓學生走進浙東抗日根據地舊址群，由新四軍戰士後代講述文物背後的歷史。

義烏江灣小學的一年級新生則來到侵華日軍反恐戰史實（義烏）展示館，在家長的陪同下仔細觀看展陳文字與圖片，了解日軍「七三一」部隊的相關罪行，到義烏地區作為細菌戰重災區的慘痛事實，再到戰後倖存者們漫長而艱難的對日訴訟之路。

還有在寧波慈溪崇壽初中開學典禮上，邀請93歲的老兵王忠其到場講述親身經歷，讓學生「彷彿置身於那段崢嶸歲月，感受到中國軍人的精神」。而在金華東陽市吳寧第五小學，校園兩側設立了8公尺長的「抗戰史畫卷」，展板左側展示東陽的抗戰故事，右側則揭露抗日戰爭中日軍的「暴行」，用時間軸串聯起抗戰歷史讓學生了解。

另，明報提到，大陸修訂後的八年級義務教育歷史統編教材，自本學期派發。新教材增加抗戰史內容，在「抗日戰爭的勝利」一課，專設「中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱」子目，以大陸官方史實為依據，全面闡述「中共在全民族抗戰中的政治領導、戰略指引、堅定意志和模範行動」。

上冊第六單元《中華民族的抗日戰爭》中，還通過東北抗日聯軍領導楊靖宇、東北抗日游擊隊領導趙一曼、東北抗日國軍將領佟麟閣等抗日英雄的事跡，帶領學生感受中國人民在抗戰中孕育的抗戰精神。