陸民航暑運1.47億旅客 成都、昆明變夯

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸為期兩個月的「暑運」於8月31日結束。今年暑運期間，大陸全國民航預計累計運輸旅客1.47億人次，日均237萬人次，年增3.6%。（中新社）
大陸為期兩個月的「暑運」於8月31日結束，大陸民航局的數據顯示，今年暑運期間，大陸全國民航累計運輸旅客1.47億人次，日均237萬人次，年增3.6%。其中，8月15日旅客運輸量達256.53萬人次，超過歷史最高水準。

央視新聞報導，暑運期間，大陸全國民航共保障航班119.9萬班，年增3.6%。平均客座率達84.82%。

據中國民航報報導，大陸暑運國內最熱門目的地前十名中，北京居榜首。成都和昆明的表現突出，旅客量較去年同期增長均超過6%。

從客群結構看，中青年群體依舊是出遊的主力軍。其中，中小學群體和60歲以上群體成為暑期旅遊的新增力量，這兩個群體的出遊旅客數量較去年有較大幅度的增長。

儘管今年暑運熱度不減，但暑運票價卻較同期下降。《航班管家》數據顯示，截至8月24日，大陸暑運國內航班機票價格較去年同期下滑3.7%，較2019年下降一成，呈現「量升價跌」趨勢。

在國際航空運輸市場方面，大陸民航通航國家增至80個，預計保障中外航空公司國際客運航班12.3萬班。今年暑運期間，國際客運航班量在8月上旬達到高峰，每日執行2,100班左右，約為2019年的93%。

部分旅客已經開始計畫中秋「十一」假期出行。截至8月28日，今年中秋「十一」假期大陸國內航線機票預訂量突破176萬張，日均機票預訂量較去年同期增長超24%。目前，大陸國內熱門目的地前十為北京、上海、廣州、成都 、深圳、昆明、烏魯木齊、西安、杭州、南京。

