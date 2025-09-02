非洲動漫展 Labubu擄獲南非粉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國潮玩Labubu在海外也成為熱銷單品。圖為北京一家泡泡瑪特門店展示的Labubu周邊吸引消費者。（中新社）
中國潮玩Labubu在海外也成為熱銷單品。圖為北京一家泡泡瑪特門店展示的Labubu周邊吸引消費者。（中新社）

南非約翰尼斯堡舉辦的2025年非洲動漫展上，中國潮玩Labubu成為熱銷單品。在8月28-31日的展會期間該玩偶每日限量發售，依舊吸引大批粉絲排隊等候。

中新社報導，南非女性朱莉安（Julie-Anne）在中國潮玩展台前駐足許久，不斷掂量盲盒重量，試圖判斷款型。她最終購買了兩個Labubu盲盒，並與兒子一同拆盒。母子倆都覺得抽到的款型非常可愛。

朱莉安回憶說，她第一次接觸Labubu是在日本旅行期間，如今能在約翰尼斯堡本地買到正版產品讓她格外開心。

讓Labubu進入此次展會的，是玩具經銷商「盲盒南非」的創始人迪恩·皮萊（Dean Pillay）。這位由會計師轉型的企業家表示，出於自己對中國潮玩的喜愛，繼而爭取到授權在南非銷售其產品。他介紹道：「我的太太來自台灣，自己也收藏泡泡瑪特很久了，每次去亞洲都會買。」

目前，Labubu毛絨玩偶在南非售價為699蘭特（約40美元），低於網路炒作價格。展會期間，皮萊採取配貨銷售策略：消費者需同時購買泡泡瑪特其他產品，才能搭配購買Labubu毛絨玩偶。沒買到的消費者則可在官網登記，進入等候名單。

「Labubu是目前最受歡迎的玩具，缺貨在所難免。」皮萊說，公司還引進了其他兩款替代產品，以滿足粉絲需求。

早在4月於開普敦舉行的非洲動漫展舉辦前，皮萊就意識到Labubu在亞洲的火爆，想把它帶入南非市場。這一嘗試大獲成功，他當時在開普敦就售出了2000隻Labubu。

南非品牌營銷專家戴文·菲利普斯（Davin Phillips）在媒體採訪時表示，「Labubu的怪異和限量發售，正好契合了人們對自我表達和收藏性的需求」。

菲利普斯認為，這款玩偶的影響可能比想像中更持久： 「Labubu或許會在曝光度上有所起伏，但它代表的，是人們對故事感和情感共鳴的長久需求。」

