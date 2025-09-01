上海斥6億元購運動手環給中小學生 家長質疑侵私隱

上海計劃斥資人民幣1.4億元（約合新台幣6.02億元）採購運動手環發給中小學生，聲稱是用於體育課資料採集與學生運動安全監測，卻引發大批家長質疑必要性及擔心孩子個人私隱會被過度監控。

據上游新聞報導，上海市12個區教育局近日公告，計畫為三、六、七、十年級學生採購智能運動手環裝置，總預算金額約人民幣1.4億元。

以嘉定區為例，擬投入約人民幣2,480萬元採購10.88萬套運動手環及其配套裝置，用於體育課資料採集與學生運動安全監測，預計三年內完成所有學生全覆蓋。

社交平台對上海向所有中小學生派發運動手環出現廣泛的爭議聲音，有家長質疑「小學生是否有必要隨時監測心率」、「需要隨時紀錄運動數據嗎？」、「個人資料的私隱如何保護？」

也有一般民眾提出異議，「校長真有這麼好心，這裡面會有利益輸送？」「家長們的擔心有道理，資料安全和隱私保護不能忽視」、「做法確實欠考慮，應該提前和家長溝通一下」。

但也有網友認為，新措施可以接受，「確實需要檢測，很多孩子體質是在下降的」、「還是好處很多的，最起碼有參考資料」。

上海也有教師對新政策感到擔心，金山區某國小老師表示，學校沒接受過任何操作培訓，也沒看到具體指引。

面對爭議，金山區教育局工作人員向上游新聞稱，該項目由區級統一招標，政府財政撥款採購，裝置將免費發放給學生。未來將推出配套使用細則，家長可通過學校反饋使用問題。目前相關採購計畫處於意向公示階段，具體實施時間及裝置技術參數尚未公佈。

據上海市教委政務公眾號「上海教育」，上海市教委2025年6月印發的《若干措施》，明確提出要落實學生每天累計不少於2小時的綜合體育活動，包括體育課、體育活動課、大課間與課後鍛鍊等，並推動「智慧體育」建設，包括上海將指導各區為學生組態運動手環。