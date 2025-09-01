「中國戰狼」吳京突遭網暴 連胡錫進也不明白怎麼回事

以《戰狼》、《長津湖》系列電影樹立「中國硬漢」形象的大陸演員吳京近期愛國英雄光環突然消失，不僅由其擔任出品人並客串演出的電影《再見，壞蛋》上映六天就撤檔，票房僅人民幣26.7萬元（約合新台幣113萬元），網上還充斥著對他的各種嘲諷、抵制，甚至為他取了個綽號：「狐狸京」。

2017年，由吳京執導並主演的《戰狼2》，創下人民幣56.94億元（約合新台幣242億元）的票房紀錄，將吳京推上了神壇。《戰狼》系列電影中的名句「犯我中華者，雖遠必誅」，當年還曾讓無數中國人民熱血沸騰，不少大陸民眾拿著五星旗進電影院，隨著電影節奏齊聲呼喊：「犯我中華者，雖遠必誅」。

吳京在電影中陽剛、堅毅、戰無不勝的形象，也讓他被認為是「中國硬漢」的典型。不只他在電影裡穿著印有「中國」兩個大字的外套賣爆了，抖音還興起所謂的「京學」，不少人模仿他搖頭晃腦的招牌動作。

然而，近期吳京不僅遭到「群嘲」甚至被「網暴」，連他投資並客串的電影都遭大陸民眾集體抵制，近期大陸網上還充斥著惡搞吳京的影片、貼圖。

尤其是吳京早年受訪時說過的一些吹噓的話，更被不少網友拿出來二次創作，如：「坦克沒有後視鏡」、「槍炮不長眼」、「黑哥們的語言不通」、「我跳過樓你跳過嗎？」「我讓坦克壓過，你壓過嗎？」「我差點死過，你死過嗎？」「野外生存我把人幹了，你幹過嗎？」「中國的蚯蚓我吃遍了，你吃過嗎？」「我能開飛機，你會嗎？」「我能坦克漂移，你會嗎？」

由於吳京投資、客串的電影《再見，壞蛋》票房更是慘淡，上座率只有1%。當吳京以「宣傳委員」身分在微博號召影迷觀看時，評論區不只沒有出現預期的支持聲浪，反而是湧入大量的譏諷和嘲笑，這與其過去「票房保證」的形象形成巨大反差，也讓環球時報前總編輯胡錫進不解。

胡錫進日前在微博撰文稱，「吳京的人設像是突然塌房了，網上一些人群嘲他，模仿他說過的話，揶揄他玩梗。但是老胡仔細看了那些視頻和帖子，吳京並沒有出什麼嚴重的硬傷。」

胡錫進說，「的確，如今的形勢與《戰狼2》爆火的時候有了一些變化。當下不少年輕人找工作困難，生活壓力大，部分分散了圍繞『戰狼精神』的激情凝聚，但如果說愛國英雄主義就過時了，認為它在我們的社會退潮了，我覺得言過其實。」