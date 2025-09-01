大陸紙質火車票10月1日起停用 網友紛曬珍藏
大陸微博、微信社交平台近日興起一股曬火車票熱潮。大陸鐵路部門10月1日停用紙質火車票，改以電子發票取代，使網路興起這股紙質火車票的回憶殺，紀念紙質火車票正式退出歷史舞台。
封面新聞報導，根據大陸鐵路部門規定，9月30日之後，紙質報銷憑證將全面停用，由電子發票取代。
去年11月1日起，鐵路客運開始推廣使用全面數位化的電子發票，旅客若要報銷，不再需要到火車站、車票代售點、自助機上列印鐵路車票，也就是紙質報銷憑證，直接線上上就能開具電子發票。
不過，為了方便旅客和單位，鐵路客運在全面數位化電子發票推行使用期間設定了「過渡期」，過渡期截至2025年9月30日。過渡期內「紙電平行」，旅客仍可使用紙質報銷憑證報銷。
