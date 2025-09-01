快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

大陸紙質火車票10月1日起停用 網友紛曬珍藏

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸鐵路部門10月1日停用紙質火車票，改以電子發票取代，使網路興起這股紙質火車票的回憶殺。（圖／取自微博）
大陸鐵路部門10月1日停用紙質火車票，改以電子發票取代，使網路興起這股紙質火車票的回憶殺。（圖／取自微博）

大陸微博、微信社交平台近日興起一股曬火車票熱潮。大陸鐵路部門10月1日停用紙質火車票，改以電子發票取代，使網路興起這股紙質火車票的回憶殺，紀念紙質火車票正式退出歷史舞台。

封面新聞報導，根據大陸鐵路部門規定，9月30日之後，紙質報銷憑證將全面停用，由電子發票取代。

去年11月1日起，鐵路客運開始推廣使用全面數位化的電子發票，旅客若要報銷，不再需要到火車站、車票代售點、自助機上列印鐵路車票，也就是紙質報銷憑證，直接線上上就能開具電子發票。

不過，為了方便旅客和單位，鐵路客運在全面數位化電子發票推行使用期間設定了「過渡期」，過渡期截至2025年9月30日。過渡期內「紙電平行」，旅客仍可使用紙質報銷憑證報銷。

延伸閱讀

上合峰會登場 習近平宣布提供86億無償援助、430億貸款

現場直擊／上合組織峰會10點登場 習近平、普亭、莫迪怎麼坐搶先看

陸強制社保上路衝擊中小企 恐造成年輕勞動力失業

鋼廠漲價紅利進補到10月 中鋼、中鴻、燁輝等受惠

相關新聞

今天開學 陸80後父母齊賀：「神獸歸籠」血壓終於正常了

大陸中小學9月1日開學，父母們趕忙將孩子送回學校，導致各地一早就開始塞車，但不少人歡呼：「神獸神獸」。「80後」父母紛紛...

大陸紙質火車票10月1日起停用 網友紛曬珍藏

大陸微博、微信社交平台近日興起一股曬火車票熱潮。大陸鐵路部門10月1日停用紙質火車票，改以電子發票取代，使網路興起這股紙...

壽司郎客人將碟疊至天花板！場面壯觀被轟危險 網友意見兩極

公然在壽司郎玩疊疊樂？日前有男子在壽司郎用餐時，發現數名客人將壽司碟不停疊高…

天下公文一大抄 一窺陸地方政府「懶政」亂象

有句帶貶義的俗話叫「天下文章一大抄」，但如果發生在政府公文上，事情就嚴重了。近期大陸地方政府頻被發現「公文抄襲」亂象，引發網友討論，這是否僅用「懶政」就能解釋？或是反映大陸官場的形式主義，或是在經濟下行的「緊日子」下，公務基層壓力驟升、於是紕漏接連發生。近期大陸下發國務院要求整治形行主義，為基層「減負」，是否能對症下藥，減低相關弊病？

貴州貴安超算中心 影視渲染大本營

從《東極島》中一望無際的蔚藍深海，到《長安的荔枝》中驛道上揚起的煙塵，從《哪吒之魔童鬧海》中絢爛綻放的寶蓮，再到《流浪地...

8月上海27個「高溫日」創紀錄

上海中心氣象台8月31日9時10分發布高溫黃色預警信號，預計當天上海市大部地區的最高氣溫將超過35℃。至此，上海今年8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。