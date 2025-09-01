大陸紙質火車票10月1日起停用 網友紛曬珍藏

有句帶貶義的俗話叫「天下文章一大抄」，但如果發生在政府公文上，事情就嚴重了。近期大陸地方政府頻被發現「公文抄襲」亂象，引發網友討論，這是否僅用「懶政」就能解釋？或是反映大陸官場的形式主義，或是在經濟下行的「緊日子」下，公務基層壓力驟升、於是紕漏接連發生。近期大陸下發國務院要求整治形行主義，為基層「減負」，是否能對症下藥，減低相關弊病？

2025-09-01 07:00